El arbolado público de San Juan atraviesa un momento crítico por la sequía. Pese a este contexto, la provincia realizará una forestación masiva con 28.000 árboles. Así lo explicó el director de Arbolado Público, Osvaldo Olmos, a Diario Huarpe.

Para ello, el Gobierno realizará una inversión de $22.393.200, según el presupuesto oficial de la licitación. Los ejemplares seleccionados para este Plan de Forestación fueron: aguaribay, arabia, cina-cina, acacia caven, algarrobo, acacia visco, thevetia, olivo de bohemia, oreja de negro, tipa, jacarandá y chañar.

Estas especias tienen en común la característica especial de soportar largos periodos de sequía, una situación que la provincia viene padeciendo a raíz de la falta de nevadas y precipitaciones y las elevadas temperaturas. Fueron elegidas tras una investigación en conjunto entre la Dirección de Arbolado y la Universidad Nacional de San Juan, la mayoría son autóctonas o genéticas que lograron adaptarse al ecosistema árido de la provincia.

Trabajos de forestación de la Dirección de Arbolado

Una vez adquiridos, estos ejemplares serán distribuidos a departamentos, ONG´s, clubes y escuelas, entre otras instituciones. “Ellos deben decir qué van a hacer con esas especies. Piden cierta cantidad de árboles y deben decir donde estarán, si los van a regar, si tienen agua o provisión para darle. Eso determina la especie y el tipo de árbol que tenemos que comprar”, explicó Olmos.

En este sentido, dijo que todas las especies ya están asignadas y Caucete será uno de los municipios que más árboles tendrá a disposición para forestar. “Los proyectos se presentaron en julio. De ahí sale la cantidad de árboles que se van a necesitar. Luego vienen dos evaluaciones concretas. Una se hace al poco tiempo que se planta y la otra al año. Se hace una auditoría”, comentó el funcionario.

Cabe mencionar que la Dirección de Arbolado realiza un relevamiento todos los años para determinar el estado de los árboles. Principalmente, se realizan en los departamentos del Gran San Juan. Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Rawson y Chimbas. “La descentralización del arbolado fue con el sentido de que los municipios se responsabilicen del arbolado público. No solo en la implantación, sino también en la mantención”, dijo Olmos.

Además, en lo que va del año, el ente implantó 3.500 árboles en la provincia.

Situación crítica

La provincia atraviesa una situación crítica con respecto a su arbolado. Para el director del área, si no se hubiese implementado el plan de forestación, San Juan se habría quedado sin árboles. “Es muchísimo lo que ya está seco y lo que se está secando. Si no hubiésemos promocionado la forestación, no hubiésemos tenido posibilidad de reforzar el recurso forestal”, afirmó.

Nuevas especies implantadas sobre Ruta 40 en Pocito

Por ejemplo, algunas zonas de Capital como Concepción y Desamparados tienen dificultades de riego debido a que cada vez hay menos acequias. “Por esas acequias, no tan antiguamente, en los años 80´ circulaba agua. Pero dejó de pasar agua y se empezaron a tapar, no se limpiaron y ahora los municipios deben recuperar ese sistema de regadío. Al no tener la posibilidad de acceder al agua, el árbol empieza a envejecer y a buscar agua en otros lugares como las cañerías”, explicó Osvaldo Olmos.

Esta situación además afecta al sistema de acueducto, debido a que las raíces de los árboles pueden romper las tuberías. “Ante la escasez de agua, el árbol está propenso a plagas y a todo lo que significa envejecer atemporalmente. Envejece rápidamente, se van perimiendo, es decir, se van secando por parte”, comentó.

Relevamiento en departamentos alejados

Gracias a un convenio entre la Secretaria de Ambiente y el Ministerio de Educación, se realizará por primera vez un relevamiento en departamentos alejados. Será en Valle Fértil, Jáchal, Iglesia y Calingasta. Los encargados de realizar la tarea serán alumnos de los últimos años de las escuelas agro técnicas. Ellos deberán relevar la información que servirá para poder tomar acciones concretas ante las necesidades de cada zona. Y además, servirá ya que los alumnos realicen prácticas profesionalizante establecidas en la curricular.

“Uno tiene que conocer. Hay que saber cuántas plantas tiene, si hace falta riego, si hay que reponer. Es fundamental”, concluyó el funcionario.