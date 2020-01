Irán dice que el ataque que hizo a dos bases estadounidenses en Irak "es solo una cachetada"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Mientras se aguardaba en todo el mundo una declaración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el ataque con misiles que Irán le asestó anoche a dos bases militares propias en Irak, la plana mayor religiosa y política del país persa afirmó hoy que la agresión fue apenas "una cachetada" y que lo importante es poner fin a la "sediciosa presencia" de EEUU en Medio Oriente.



La lluvia de misiles contra las dos bases militares no provocaron víctimas según funcionarios estadounidenses e iraquíes, pero un responsable de la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que sí las hubo, y hasta cifró en alrededor de 80 la cantidad de muertos.



Después del ataque, que ocurrió en la madrugada, el líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Jamenei, dejó en claro que los misiles balísticos fueron una venganza por la muerte del popular comandante de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani, cuyo funeral el fin de semana desbordó las calles de las ciudades iraquíes e iraníes por las que circuló el cortejo fúnebre, con cientos de miles de personas llorando por su muerte o levantando banderas rojas de venganza.



"Anoche recibieron una cachetada", dijo Jamenei, pero "estas acciones militares no son suficientes. Lo importante es que la presencia corrupta de Estados Unidos en esta región llegue a su fin", expresó.



En su primera reacción, Trump escribió en Twitter que "¡Todo está bien!".



"¡Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo, con diferencia!", escribió Trump esta madrugada y prometió dar un mensaje más tarde.



Un rato antes, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohamed Javad Zarif, dijo que Teherán había tomado "medidas proporcionadas en defensa propia" y aseguró que "no busca una escalada", aunque se defenderá de las agresiones.



La tensión está en aumento en Medio Oriente desde que Trump decidió romper el pacto nuclear firmado en 2015 por su antecesor, Barack Obama, junto a otras cinco potencias mundiales e Irán para detener el desarrollo atómico de la república islámica a cambio del levantamiento de las sanciones económicas en su contra.



El asesinato de Soleimani y la respuesta iraní es el primer ataque directo entre los dos países en muchos años.



Los últimos acontecimientos hacen temer una escalada más grave entre los dos rivales, que están enfrentados desde la Revolución Islámica de 1979 y han sobrevivido a episodios como la toma de rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán.



"A medida que evaluamos la situación y nuestra respuesta, tomaremos todas las medidas necesarias para proteger y defender al personal, socios y aliados de los Estados Unidos en la región", dijo Jonathan Hoffman, asistente del secretario de defensa de los Estados Unidos.



Funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato con la cadena de noticias CNN precisaron que los iraníes dispararon un total de 15 misiles: 10 golpearon a Ain al-Asad y uno a la base en el territorio semiautónomo kurdo de Erbil, y cuatro fracasaron.



Dos funcionarios de seguridad iraquíes dijeron que al menos uno de los misiles parecía haber golpeado un avión en la base de Ain al-Asad, provocando un incendio.



Trump estuvo en diciembre de 2018 en la base de Ain al-Asad, a unos 100 kilómetros al oeste de Bagdad, en su primera visita presidencial a las tropas de la región.



Además, el accidente hoy de un avión ucraniano con 176 personas a bordo en las afueras de Teherán sumó confusión a la escena.



El Boeing 737-800 despegó del aeropuerto internacional Imam Khomeini, con destino a la capital ucraniana, Kiev, y se estrelló a poco de despegar, presuntamente por problemas mecánicos.



El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Vadym Prystaiko, dijo que había 82 iraníes, 63 canadienses y 11 ucranianos a bordo. El resto eran ciudadanos suecos, afganos, alemanes y británicos.