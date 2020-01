Irán rechaza el plan de paz de EEUU para Medio Oriente que busca "humillar" a los palestinos

Las autoridades iraníes criticaron el anunciado plan de paz para Israel y Palestina, que el presidente de Estados Unidos tiene previsto presentar hoy, y afirman que el mismo busca "humillar" a los musulmanes por lo que "está muerto" antes de ver la luz.



"Echando un vistazo rápido a las medidas de Estados Unidos, uno puede entender que han ideado un plan más amplio para humillar a todos los musulmanes con el 'fraude del siglo", dijo el presidente del Parlamento iraní, Ali Lariyaní.



Las declaraciones hacen referencia al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, que anticipó que hoy presentará, a las 14 hora argentina, el llamado "acuerdo del siglo", un nuevo plan de paz para abordar el conflicto en Medio Oriente con Washington como mediador.



Trump ya adelantó (ayer) que su plan "probablemente no les gustará a los palestinos al principio", pero "al final" lo apoyarán porque "es bueno para ellos".



"Es un plan muy grande, será una sugerencia para Israel y los palestinos; es lo más cerca que hemos estado nunca y veremos lo que ocurre; tenemos el apoyo del primer ministro (Benjamin Neyanyahu), tenemos el apoyo de los otros partidos (israelíes) y creemos que al final tendremos el apoyo de los palestinos, pero ya veremos", dijo Trump al recibir a Netanyahu en la Casa Blanca.



Según subrayó Lariyaní, citado por la agencia de noticias EFE, durante una sesión abierta del Parlamento, "esta audacia es el resultado de la división entre los países musulmanes".



"El régimen sionista y Estados Unidos pronto comprenderán las consecuencias de su medida", agregó.



También el canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, condenó anoche en su cuenta de Twitter este plan de paz, que calificó de "ilusorio" y aseguró que "está muerto antes de llegar".



"Sería mejor aceptar la solución democrática de Irán propuesta por el ayatollah Alí Jameneí (el líder supremo)", escribió Zarif, quien precisó que esta se basa en "un referéndum en el que TODOS los palestinos, musulmanes, judíos o cristianos, decidan su futuro".



El liderazgo palestino no tiene contacto con Estados Unidos desde que Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel en 2017 y advirtió a ese país y a Israel de "que no crucen líneas rojas".



La tensión entre Washington y Teherán se encuentra en un punto álgido debido a las sanciones estadounidenses y al asesinato a principios de mes del poderoso general iraní Qasem Soleimaní.