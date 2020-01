Irán y Ucrania investigan el accidente aéreo y buscan frenar especulaciones sobre un posible ataque

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Expertos iraníes y ucranianos investigan el accidente del avión de la compañía Ukraine International, en el que murieron los 176 ocupantes, y que según el informe preliminar iraní sufrió un incendio antes de estrellarse.



Las primeras pesquisas difundidas tratan de poner fin a las especulaciones de que el Boeing 737, que cubría el trayecto Teherán-Kiev, se estrelló al sur de la capital iraní producto de un ataque y no a una falla técnica, aunque aún resta tener los resultados de la lectura de las cajas negras.



Al coincidir el siniestro con el bombardeo de Irán contra una base de Estados Unidos en Irak, y al tratarse de un avión ucraniano, circularon rumores de que el aparato podría haber sido derribado, entre otras hipótesis, por un misil ruso, detalló hoy un despacho de la agencia EFE.



La Organización de la Aviación Civil de Irán indicó que testigos del accidente, personas que estaban en tierra como tripulación de otros vuelos, observaron un incendio en el aparato y advirtieron que la posterior explosión fue a causa de su colisión contra el suelo.



El avión se dirigía hacia el oeste y "tras ocurrir el problema giró a la derecha y en el momento de la caída estaba en ruta de regreso al aeropuerto" internacional Imán Jomeiní, al sur de Teherán.



El aparato desapareció de los radares a los pocos minutos del despegue cuando se encontraba a una altitud de 8.000 pies, según el informe, que indicó que "no se recibió ningún mensaje de radio del piloto sobre circunstancias inusuales" en la aeronave.



El ministro iraní de Transporte, Mohamad Eslamí, afirmó que el Boeing 737 se estrelló debido a "una falla técnica" y que los rumores surgidos sobre un ataque terrorista o un disparo al avión son "falsos".



"Si los rumores hubieran sido ciertos, el avión debería haber explotado en el aire, pero el avión se incendió debido a una falla técnica que provocó que sus sistemas de comunicaciones y control dejaran de funcionar", destacó.



El portavoz del Ejército iraní, Abolfazl Shekarchí, también rechazó la idea de que un misil hubiera derribado el avión, informaciones que consideró "ridículas" y "una mentira absoluta".



Por su parte, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, que decretó un día de duelo nacional por las víctimas del accidente aéreo, prometió que realizarán una investigación exhaustiva e independiente.



"Para Ucrania es prioridad establecer las causas del accidente aéreo", dijo el mandatario, y pidió a sus ciudadanos evitar viajes a la región y a no especular sobre los motivos de la tragedia.



El jefe de la Organización de la Aviación Civil de Irán, Alí Abedzadeh, explicó que se emitió una notificación inicial a Ucrania, como país de registro de la aeronave, a EE.UU. como fabricante, y a Suecia y a Canadá como solicitantes por tener connacionales en el aparato siniestrado.



También dijo que Ucrania solicitó estar presente en la investigación y en la identificación de los cuerpos de sus ciudadanos.



Según la aerolínea Ukraine International, en el avión viajaban 82 iraníes, 63 canadienses, 11 ucranianos (2 pasajeros y 9 tripulantes), 10 suecos, 4 afganos, 3 alemanes y 3 británicos, aunque las autoridades iraníes cifran en 146 sus nacionales, ya que se trata de personas con doble nacionalidad.