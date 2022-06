Islas festejó a todo ritmo y con homenaje a "el Comandante" su primer triunfo

El domingo Desamparados cortó una racha de 5 partidos consecutivos sin triunfo al superar 1-0 a Independiente de Chivilcoy, que lo sacó del último lugar de la tabla y salió de la zona del descenso. Pero por sobre todo significó el primer triunfo para Luis Islas desde que tomó la conducción técnica del equipo (acumulaba 2 derrotas y 2 empates) y su tremenda alegría la expresó a puro baile.

Fue su quinto partido al frente de Sportivo y lo celebró a su ritmo, con estilo, lo compartió en instagram y escribió: “Cuando se trabaja para lograr el objetivo y se gana”.

Al ritmo de Pitbull, bailando ‘I know you want me’ tal cual lo inmortalizó Ricardo Fort, demostró que el gol de Matías Garrido que le dio la victoria fue mucho más que 3 puntos. Representó para Islas la comprensión de su propuesta por parte de sus jugadores y alimentó la ilusión de que el triunfo y su “baile”, sean el despegue que Desamparados necesita.