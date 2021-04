Jaguares XV derrotó a Olimpia Lions con un solo sanjuanino en cancha

Jornada de descanso para Juan Pablo Castro en los Jaguares, pero no para Federico Gutiérrez que integró el XV inicial de los argentinos, por la 9ª fecha de la Superliga Americana de Rugby, la SLAR, que jugó un nuevo capítulo correspondiente a la segunda ronda en el Estadio Charrúa de Montevideo en Uruguay. Fue victoria argentina por 40 a 26 frente a Olimpia Lions de Paraguay.

Un test match que se presentó muy ajustado para la supremacía acostumbrada de los Jaguares, pero que los Lions, que en algunos pasajes del partido fueron dominantes, no pudieron mantener y finalmente fueron superados por la franquicia Argentina. Olimpia Lions no sólo opuso férrea resistencia a los intentos de avance de Jaguares XV, sino que fue un durísimo rival en ataque, pero la ansiedad y la inexperiencia les jugaron una mala pasada.

Los Lions comenzaron ganando con la conversión de un penal para aventajar a Jaguares por 0 a 3, aunque cuatro trys de los argentinos por uno de los paraguayos cerró el primer tiempo por 26 a 16. El segundo tiempo no fue para el despegue argentino, aunque pudo apoyar en dos ocasiones contra una de Lions y cerrar el 40 a 26 final.

Si bien los Jaguares no jugaron bien en este último encuentro, igual les alcanzó para imponerse frente a los Lions y seguir liderando invictos la SLAR a una fecha del final de la segunda ronda, ya que su próximo rival es el local, Peñarol. Sin embargo, con los resultados que se dieron ayer lunes, donde Cobras (BRA) derrotó a Cafeteros (COL) por 22 a 14 y Selknam (CHI) a Peñarol (URU) por 40 a 26, los cruces de semifinales ya están definidos y son similares a los de esta fecha, o sea Jaguares XV vs Olimpia Lions y Peñarol vs Selknam, que se disputarán el sábado 8 de Mayo en este mismo estadio.

Previo a los cruces de semifinales, hay que disputar la última fecha que se jugará el sábado 1º de mayo, donde los jaguares XV cerrarán enfrentando a Peñarol a las 21 hs y con transmisión en vivo por ESPN, aunque los de Ignacio Fernández Lobbe ya piensan en aplicar todo su poderío en la semifinal del sábado siguiente, en donde podrían estar los dos sanjuaninos en el equipo argentino.