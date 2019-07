Javier Naselli emitió un comunicado luego de la denuncia de Vicky Xipoliakis: “Vive excediendo cada límite”

Vicky Xipolitakis comenzó el divorcio de Javier Naselli. Vicky Xipolitakis comenzó el divorcio de Javier Naselli.

La semana pasada Vicky Xipolitakis denunció a Javier Naselli, su marido, por violencia de género y a raíz de la gravedad de la denuncia ahora cuenta con custodia policial y un botón antipánico.

El fin de semana la Griega fue al programa de Javier Naselli acompañada por su bebé de siete meses, Javier Naselli, y aseguró que ya inicio los trámites de divorcio.

“Él tiene una forma de ser que no tiene nada que ver conmigo. Muchas veces me dijo que iba a mejorar y le creí. Él siempre quiso ser papá pero tiene un carácter muy fuerte, impulsivo, agresivo y nervioso. Todo le molesta, todo lo mío, es de lo peor del mundo. Siempre fui como denigrada . Se pone muy intenso en las peleas. Muchas las dejé pasar, pero ya no puedo pensar más egoístamente porque tengo un hijo. Pasaron muchas cosas, fue violento con mi bebé y conmigo en ocasiones innecesarias. Estaba sometida”, sostuvo la mediática.

Vicky Junto a Salvador Uriel. (Foto: Instagram) Vicky Junto a Salvador Uriel. (Foto: Instagram)

Y hoy en Nosotros a la mañana, el empresario se expresó por medio de un allegado, quien se comunicó con el periodista Tomás Dente vía WhatsApp.

“Hoy me responde alguien desde su teléfono, una asistente o una persona cercana a él. Javier no puede hablar porque tiene un bozal legal por el contrato en el banco donde trabaja”, comenzó el descargo que leyó Dente.

“Javier no sabe lo que dijo Vicky porque no vio el programa. Javier nunca hablará mal de la madre de su hijo, y jamás la tocó, porque algún día su hijito leería lo que el padre dijo de la madre y quiere evitarle eso al bebé”, agregó.

Luego, le apuntó con todo a la rubia: “Ella vive excediendo cada límite y está llena de exabruptos. Evidentemente, no le importa exponer a su hijo y calumniar al papá de Salvi para sustentar anécdotas inevtadas y toda la irrealidad en la que vive”.

Y cerró: “Javier refutará con pruebas todas y cada una de las acusaciones. Tanto ella como su hermana hablan porque es gratis y más cuando les pagan sueldos por ir a los programas. Cuando salten las pruebas, la víctima será el victimario“.

Por redacción Gente.

SEGUÍ LEYENDO:

Vicky Xipolitakis denunció a Javier Naselli por golpes y maltrato: le dieron un botón antipánico