Javkin dijo que en Rosario habrá "alrededor de 30.000 beneficiarios" de la Tarjeta Alimentar

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, reveló hoy que en esa ciudad habrá alrededor de 30.000 beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, y destacó que su administración trabaja en materia social para que "los jóvenes no caigan en las economías del delito".



Javkin, integrante del Frente Progresista Cívico y Social, informó que trabajarán todo febrero para poner en marcha la Tarjeta Alimentar en ese distrito, y que solo en esa ciudad habrá "alrededor de 30.000 beneficiarios".



También en materia social indicó que están "trabajando en los jóvenes para que no caigan en las economías del delito", y consideró -en una entrevista con Radio 10- que "no hay que eludir estos problemas", sino resolverlos.



Ayer, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, siguió poniendo en marcha la tarjeta Alimentar en los diferentes distritos del país.



Reunido con intendentes y funcionarios de más de 50 municipios bonaerenses para analizar detalles para la implementación operativa del programa, afirmó que la iniciativa "promueve la economía popular y la agricultura familiar, impulsando el desarrollo local y regional", según se informó oficialmente.