Joe Biden o Donald Trump: qué cambia para Argentina según quién sea el próximo presidente de Estados Unidos

Una elección con unos 140 millones de votos se definirá por unas decenas de miles. A diferencia de lo que preveían analistas y encuestadores en la previa, Donald Trump logró que la elección presidencial sea muy pareja y aún no se confirmó quien gobernará durante los próximos cuatro años. De una forma u otra, la elección de uno u otro candidato tendrá sus consecuencias sobre la Argentina.

Juan Negri, profesor de Estudios Internacionales de la UTDT, señala que tanto América latina como Argentina “son relativamente marginales dentro de las preocupaciones de Estados Unidos”, a diferencia de China, Medio Oriente, Rusia y Europa Occidental. Tras esa aclaración, Negri cree que Joe Biden “buscaría ampliar la agenda y espacios de cooperación”.

En esa línea, agrega que con Biden podría existir “un cambio de tono. Estaría en la línea de Obama del multilateralismo liberal: organismos internacionales y espacios de negociación como el G20 y la ONU”.

Por otro lado, el analista considera que el FMI “es el punto central de la relación entre Argentina y Estados Unidos”, pero agrega otras cuestiones. Por ejemplo, el “clima de negocios”, y cree que el país del norte “se preocuparía de que las inversiones en Argentina pudieran llevar dividendos”. Igualmente, aclara que “hoy no hay muchos temas de contacto con Estados Unidos. Tiene que ver en parte con el desinterés del gobierno argentino, y en parte del estadounidense”.

Finalmente, Negri analiza también el nivel de tensión y de acusaciones que se generó en torno a la elección. “El grado de polarización ideológica y que los actores políticos no estén dispuestos a aceptar un triunfo del contrincante son cuestiones inéditas. Pone una mancha en la democracia norteamericana, que ya tenía sus problemas”. Con respecto a Argentina, no cree que esto tenga un impacto directo. A diferencia de Brasil, ya que un triunfo de Trump podría reforzar a Jair Bolsonaro y a “la derecha que desprecia los mecanismos institucionales y elogia esa actitud bravucona”.

Andrés Malamud, investigador principal de la Universidad de Lisboa , cree que “Biden será más amigable que Trump por estilo personal y por enfoque multilateral. Sin embargo, ´amistad´ no garantiza resultados”.

El politólogo recuerda lo sucedido el mes pasado en un organismo de peso. “De los 20 países latinoamericanos, 16 votaron al candidato de Trump en el BID (y la abstención mexicana funcionó, de hecho, como apoyo). Al ser Argentina fue una de las tres abstenciones sinceras, es uno de los países que tiene más para esperar de un cambio de gobierno”, analiza.

Si bien el apoyo con el FMI será clave para Argentina, por fuera de ese tema el país “necesita que Estados Unidos no le imponga demasiadas restricciones a sus relaciones imprescindibles con China. También podría beneficiarla el debilitamiento de Bolsonaro, siempre que no derive en inestabilidad política”, agrega.

Ignacio Labaqui, analista político , recuerda el vínculo personal entre Trump y Mauricio Macri , y observa que desde la llegada de Fernández “Argentina está más lejos de Washington que antes. Pero el beneficio de un cambio de administración sería marginal: América latina no es prioridad y Argentina es aún menos importante”.

Igualmente, remarca que una victoria de Biden implicaría algunas modificaciones, ya que habría “un recambio importante de las personas que conducen la política exterior. También por el estilo, ya que Trump tiene una personalidad por momentos volátil e imprevisible”.

Labaqui también considera que el FMI será un tema clave. Y “aunque la negociación excede a la relación bilateral, siempre es mejor tener a Washington a favor”. El politólogo remarca otros posibles temas de agenda, como “la crisis venezolana, que tal vez tenga menos prioridad que con Trump, pero seguirá siendo una cuestión. Lo mismo el tema del 5G y la relación con China”.

Finalmente, el politólogo Julio Burdman matiza que la región tenga un bajo peso para Estados Unidos. “No estoy tan de acuerdo con la premisa de la ´baja importancia´. La política hacia América latina es una de las más sofisticadas del Departamento de Estado. Que tenga intereses geoestratégicos en todo el planeta y que no formemos parte de sus percepciones de amenaza militar no quiere decir que Estados Unidos no esté aquí. Creo que el equipo de asesores y latinoamericanistas de los demócratas tienen más agenda para la región”.

Por otro lado, coincide en que “probablemente Biden busque una reconstrucción de las relaciones regionales por vías institucionales y multilaterales”. En este sentido, compara que “la agenda de Trump fue reactiva: BID, Venezuela y China. Por su parte, Biden es el autor de la estrategia de acercamiento a Cuba del tramo final de Obama. De hecho, era el ´canciller para América latina´ de Barack Obama”.

