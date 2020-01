Johnson avisó a la Comisión Europea que no pedirá una extender el período de transición del Brexit

El primer ministro británico, Boris Johnson, le planteó hoy a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, la necesidad de implementar inmediatamente el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) antes del 31 de enero y reiteró que no pedirá una prórroga del período de transición del Brexit.



Johnson mantuvo esta tarde una reunión en la residencia de gobierno británica con la nueva titular de la CE, en la que discutieron el progreso de la ratificación en el Reino Unido y en el Parlamento Europeo.



En un comunicado, el primer ministro dijo que el Reino Unido quería una nueva asociación positiva con la UE, basada en una cooperación amistosa, intereses y valores compartidos.



Reiteró que el Reino Unido quiere un amplio acuerdo de libre comercio que cubra bienes y servicios y cooperación en otras áreas.



Esta mañana, en una conferencia de prensa, Von der Leyen, afirmó que para alcanzar todos los acuerdos con el Reino Unido es necesario extender el período de transición que vence el 31 de diciembre de 2020.



"Sin una extensión del período de transición más allá de 2020, no se puede esperar estar de acuerdo en cada aspecto de nuestra nueva asociación. Básicamente es imposible negociar todo", advirtió la presidenta de la CE.



Sin embargo, Johnson dijo que tenía claro que el Reino Unido no extendería el período de implementación más allá de la fecha establecida.



Sostuvo además que cualquier asociación futura no debe involucrar ningún tipo de alineación o jurisdicción del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE ).



También afirmó que el Reino Unido también mantendría el control de las aguas de pesca y de su sistema de inmigración.



El primer ministro dejó en claro que continuarán garantizando altos estándares en el Reino Unido en áreas como los derechos de los trabajadores, el bienestar animal, la agricultura y el medio ambiente.



Según indicó el líder británico, el Reino Unido está listo para comenzar las negociaciones sobre la futura asociación y el Tratado Libre de Comercio (TLC) al estilo de Canadá lo antes posible después del 31 de enero, fecha en la que el país abandonará el bloque europeo.



Ambos funcionarios, discutieron también a situación en Irak,y acordaron la importancia de que las fuerzas de la Coalición puedan continuar su trabajo vital para contrarrestar la amenaza compartida de Daesh.