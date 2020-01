Jorge Ameal: "D'Onofrio es una excelente persona y un gran dirigente"

El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, calificó de "excelente persona y un gran dirigente" a su par de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, con quien se reunió ayer en un restaurante del barrio porteño de Puerto Madero.



"Quedamos muy conforme con la reunión. D'onofrio es una excelente persona y un gran dirigente y tenemos una buena relación hace años", destacó Ameal.



"Hablamos de todo, le dije que no estaba conforme con el inicio de la Superliga ni con el dinero que le paga a los clubes la televisión. Seguramente nos juntaremos muy pronto. tenemos que tener una AFA y un fútbol argentino fuerte y con la unión de todos los clubes", declaró Ameal Antes de ingresar al centro de entrenamientos de Ezeiza donde almorzó junto a Juan Román Riquelme -vicepresidente segundo del club-, el cuerpo técnico y el plantel profesional.



Los presidentes de River Plate y Boca Juniors se reunieron ayer por primera vez en el barrio porteño de Puerto Madero y comenzaron así una nueva etapa, de diálogo, entre los clubes más populares del fútbol argentino.



D'Onofrio y Ameal estuvieron reunidos alrededor de dos horas en un restaurante, con el fin de iniciar un diálogo para aportar ideas en pos de mejorar al fútbol argentino.



Luego Ameal habló de la actualidad del mercado de pases:"Vengo hablar con Román de lo de (el defensor peruano Carlos) Zambrano y de todo lo demás".



"Como hasta ahora cuando esté hecho lo comunicaremos, antes nosotros tratamos de priorizar lo deportivo y luego lo económico. Veremos el tema, esta difícil, todos lo sabemos. pero estamos muy bien, estoy muy contento con la gente de fútbol y con el cuerpo técnico", aseveró.



Por último, se refirió a los juveniles: "Haremos una auditoría en el fútbol amateur para ver todo lo que se hizo en los últimos años. El problema está adentro y también afuera, pero a mi me preocupa lo que se hizo adentro".



Mientras el defensor de la selección peruana Carlos Zambrano tendría su llegada a Boca, se espera que se haga la revisación médica para que firme su contrato y se convierta en el segundo refuerzo de este primer semestre.



El zaguero de 30 años viene con el pase en su poder del Dinamo de Kiev, de Ucrania, donde no jugo en los últimos nueve meses, y firmará un contrato por tres años.



Zambrano es titular en la selección de su país y fue el técnico del combinado de ese país, el argentino Ricardo Gareca quien se lo recomendó a Riquelme.



Con su llegada reemplazaría a Paolo Goltz quien rescindió su vinculo con la institución para jugar en Gimnasia de La Plata.



En junio de este año al paraguayo Junior Alonso se le vence su préstamo y tendrá que volver al Lille de Francia.



En otro orden, a Boca llegó una oferta por Sebastián Villa a préstamo de Tigres, de México, que fue rechazada.



El delantero, que tiene contrato con Boca hasta el 2021, habría pedido a través de su representante la mejora del mismo debido a la cotización del dólar.



En lo futbolístico Boca se entrenó por la mañana y por la tarde, y nuevamente el arquero Esteban Andrada ensayó en forma diferenciada con ejercicios de kinesiología y en el gimnasio,



El arquero sera probado mañana o el viernes y de no poder estar será reemplazado por Marcos Díaz como en los últimos dos amistoso ante Universitario de Lima y Athelico Paranaense.



Boca volverá a las practicas mañana, aunque todavía no se determino si en Ezeiza o en la Bombonera y ahí se vera el posible equipo para el fin de semana.



Boca jugará el domingo desde las 21.45 ante Independiente por la 17a fecha de la Superliga y con el arbitraje de Fernando Rapallini.