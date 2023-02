José Luis Gioja, soy candidato a gobernador de San Juan por San Juan Vuelve

José Luis Gioja es ingeniero agrónomo recibido en la antigua Universidad de Cuyo. Fue gobernador de San Juan tres veces seguidas, senador y actualmente es diputado nacional por el Frente de Todos. El exmandatario provincial decidió candidatearse nuevamente y jugará en el Frente San Juan por Todos, en la subagrupación San Juan Vuelve. Pero en esta sección, DIARIO HUARPE muestra los detalles de su persona.

“Soy José Luis Gioja, soy el ‘Flaco’ Gioja de siempre”, con esta frase abrió su presentación. El candidato a gobernador, de 73 años, es amante de las pastas, su libro favorito es “La razón de mi vida” de Eva Perón y es hincha fanático de Racing. Según dice, de San Juan su club predilecto es Unión de Villa Krause y de hecho fue su presidente durante la década de los 80’. Su familia está conformada por sus cuatro hijos Flavia, Gastón, Camilo y Franco y su mujer, Rosa Palacio.

“Quiero volver porque siento la necesidad de devolverles lo mucho que me dieron. En esta experiencia, con esta calle que tengo, creo que se dan las condiciones de encontrar las soluciones a los problemas graves que tienen el país y el mundo. Nosotros vivimos en San Juan, somos de San Juan y vamos a trabajar por todos. Los sanjuaninos tenemos que unirnos y pelear por la provincia, porque estoy seguro de que va a ser una de las más lindas de Argentina. No se olviden, se puede. Siempre hay que insistir y no hay que bajar los brazos”, dijo al respecto.