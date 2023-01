En una conferencia de prensa convocada para este martes, el diputado nacional y exgobernador, José Luis Gioja, confirmó su candidatura a gobernador. De esta forma, la incógnita se develó finalmente y el referente del peronismo irá por su cuarto mandato. Consultado, Gioja dijo que si "no le dan piola", irá por afuera del frente. Sobre su compañero de fórmula, no dio definiciones.

"Gioja Vuelve", de esta forma se develó el misterio que había con los carteles celestes que rondaron durante los últimos días por la Ciudad de San Juan. La misma frase se colocó en una transmisión en vivo de la conferencia que Gioja hizo en su red social Facebook, así como también, en la pantalla gigante instalada para la ocasión en la sede de Lealtad Justicialista, la línea del giojismo dentro del frente Todos y cuyo espacio físico se encuentra en la calle Entre Ríos 579 sur.

El exgobernador presentó su candidatura rodeado de sus hermanos Juan Carlos y César Gioja, de sus familiares y referentes de Lealtad Justicialista. Empezó recordando a su hermano Ricardo, que falleció el domingo pasado. "Se fue el hincha más grande que tenía San Juan", expresó el legislador compungido.

"Fue uno de los que me pidió que no aflojáramos, que no permitiéramos que tanto trabajo se echara por la borda, porque nuestra gente está volviendo a sufrir, el dolor está en muchas casas, y quién no tiene al menos un puñadito de esperanza, no tiene nada", prosiguió. Para luego decir con vehemencia: "Por su memoria, por su presencia en mí, en mis hermanos Juan Carlos y César, yo estoy aquí, frente a ustedes, con mucho dolor a cuesta pero con una convicción absoluta: ¡Ricardo no te vamos a fallar, vamos a pelearla!".

"Vuelvo a presentarme, soy el mismo, con unas arruguitas más en la cara, pero con el alma impecable, con el espíritu como recién planchado. Es verdad nuestra voluntad de hacer y emprender nuestro amor por esta tierra y por su gente, no tiene ni una sola arruga", aseveró Gioja, que aclaró que tiene la misma voluntad de siempre.

Consultado por la prensa, al final de sus declaraciones, Gioja no descartó ir por afuera del frente Todos si "no le dan piola". Y con respecto a si tiene su candidato a vicegobernador, dijo que tiene "como 20" con un tono de humor y no desechó la posibilidad de que sea una mujer.