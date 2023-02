El diputado nacional José Luis Gioja confirmó que será candidato a gobernador en las próximas elecciones del 14 de Mayo. En su presentación se mostró distante del gobernador Sergio Uñac y dejó la puerta abierta para jugar con otra línea por dentro del oficialismo provincial. Al menos eso fue lo que dejó entrever durante el discurso que brindó para intentar, por cuarta vez, convertirse en el máximo mandatario de San Juan. Con comentarios que aludían a que "las esperanzas" se terminaron el día que él terminó su gestión, dijo que Uñac legalmente no puede volver a ejercer el cargo de gobernador de San Juan y hasta amenazó con jugar por fuera del frente político que lidera el hoy mandatario, algo que podría hacer peligrar la continuidad del peronismo en el poder.

La incógnita se develó en la mañana de este martes: no era "Vuelve Falabella", no era "Vuelve La Llorona"... era "Vuelve Gioja". El diputado nacional reunió a toda su militancia y a su círculo político cercano, partiendo por los legisladores Juan Carlos y Leonardo Gioja y Graciela Seva, y pasando por los concejales giojistas de Rawson, para comunicar la decisión de jugar en las próximas elecciones, a celebrarse el 14 de mayo. Si bien ya se venía hablando de que el exgobernador estaba trabajando para tener estructura política en 10 departamentos, finalmente confirmó que su objetivo es volver a ser gobernador de San Juan. Según manifestó en su discurso, lo hizo porque vio que la gente estaba sufriendo nuevamente, que estaba pasando necesidades y que él, como peronista, debe devolverle a los sanjuaninos lo que le dieron.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Me da bronca, pero también me da pena, haber desperdiciado las expectativas que dejamos cuando terminamos nuestro mandato. Por no saber determinar prioridades, por no mirar las prioridades del conjunto, por suponer erróneamente que la obra chica es grande y la grande no se puede. Después de casi ocho años, creo que la provincia es distinta, que se están perdiendo los sueños, se está perdiendo el rumbo. Es parecido a lo que encontramos hace veinte años", manifestó Gioja en su discurso.

En este sentido, los "palos" hacia Uñac fueron claros, ya que lo acusó de haber hecho que los sanjuaninos perdieran el rumbo. Habló, además, de las cosas que no se van a permitir en San Juan en caso de que él se convierta en gobernador: "No vamos a permitir que el trabajo escasee ni que las oportunidades se marchiten, que los jóvenes sientan que no tiene más remedio que irse para tener un futuro".

Los abrazos marcaron el ritmo de un día histórico para la política sanjuanina.Foto: Sergio Leiva // DIARIO HUARPE.

Otro de los puntos con los que fue duro es sobre la creación del frente "San Juan por Todos". Según argumentó, desde Lealtad Justicialista tienen la obligación de aportar ideas para formar un acta constitutiva de ese frente, pero que, sin embargo, no los llamaron ni tuvieron la intención de que este sector del justicialismo se acerque.

Leonardo Gioja fue uno de los que explicó esta situación y dio a entender que, si los llaman, seguramente participarán dentro de la agrupación de Uñac, pero que hasta el momento, no hubo intenciones de conformar ningún frente con las ideas amplias, con ideas discutidas, que no persigan ni refriten ideales antiguos. "¿Cómo se conforma un frente? Hay que discutir las ideas de todos los que quieran presentarse y, a partir de ahí, armar una base en común. Hay que definir lo que identifica al frente, como todos, después cada candidato tendrá su particularidad", manifestó el diputado provincial y sobrino del exgobernador.

Es en este contexto en el que Gioja dijo que jugaría por fuera, es decir, en otra agrupación. Hay que recordar que el Sipad (nueva ley de Lemas) plantea que cada partido político se convierte en una agrupación y, cada candidato, en una subagrupación. Si el exgobernador no juega por dentro de la misma agrupación que Uñac, ninguno podría sumarse los votos del otro.

Publicidad

Siendo consciente de esto y de la posibilidad cierta de jugar por fuera, José Luis Gioja manifestó que es más perjudicial "no trabajar para los intereses de los sanjuaninos" que la continuidad del PJ en el gobierno.

Finalmente, Gioja habló sobre la legalidad de la candidatura de Uñac. Según su perspectiva, si el gobernador se presenta nuevamente, estaría intentando su cuarto mandato, contando como el primero cuando fue su vicegobernador en el período 2011-2015.

César Gioja, por su parte, se encargó de expandir esta conclusión a través de conceptos constitucionalistas: "La Convención Constituyente que hizo la Constitución Provincial votó si el vicegobernador era parte del Poder Ejecutivo o si era parte del Poder Legislativo, y resolvió lo primero. Ergo, conforma una sola fórmula, ergo el ciudadano Sergio Uñac no está habilitado para una re re reelección. Así lo dice la Constitución. La alternancia en el poder es un criterio democrático inviolable".

Con estos puntos, el accionar de Gioja y su equipo queda, por lo menos, borroso. Si están supuestamente abiertos a que los llamen desde el Frente de Todos (San Juan por Todos), pero a su vez están seguros de que Uñac no puede acceder a otro mandato desde el punto de vista legal, ¿Qué harían si se dan las dos situaciones?, ¿Se mandarían a conducir un frente sin la figura de armado principal? Son dudas que irán develándose con el correr de los días, pero que dejan abiertas un abanico de posibilidades para el 14 de mayo.

Viveza criolla

Los destinatarios del discurso de Gioja fueron los docentes y los empleados públicos. Dos sectores que tuvieron y tienen una relación tensa con el gobernador, una situación que se tensó aún más a mediados del 2022, cuando los maestros sanjuaninos hicieron paro durante siete días para exigir un aumento salarial. El exgobernador, sin una pizca de tonto, le habló a este sector descontento y les prometió: "Nunca más".