José Luis Páez: “Somos el rival a batir y el más difícil de todos”

A 18 días del inicio del Mundial Senior de Hockey sobre Patines (del 7 al 13 de noviembre), el “Negro” Páez, entrenador de la selección nacional, palpita lo que será una cita especial por ser en San Juan. Admite que son el rival a vencer, que tiene a los mejores jugadores y que está mucho más maduro como técnico. Además, resaltó que para ser campeón hay que trabajar, no estar nervioso, jugar bien y tener una cuota de suerte.

¿Sentís que son candidatos?

Somos el rival a batir y el más difícil de todos. Argentina siempre ha sido el rival a vencer.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

De afuera el grupo se ve muy comprometido, ¿desde adentro es igual?

Desde antes de llegar a San Juan este grupo trabaja con mucho compromiso. No les importa entrenar donde sea porque la ilusión de los jugadores es tremenda. La ilusión es muy linda, las metas nunca se pierden y los sueños tampoco, pero la ansiedad no nos tiene que llevar a pensar que ya estamos en la final, sino en el primer partido.

Primero dirigiste Chile y luego a Argentina en el último mundial. ¿Estás más maduro como DT?

Mi vida deportiva ha sido larga, dejé de jugar a los 43 años y empezó a los 2 y la experiencia te la da que fui muy adulto siendo joven. La experiencia me ha ido templando. Si yo tengo ansias, nerviosismo y tensión como técnico lo que voy a darles a mis jugadores es eso, por lo cual debo tener mucha templanza y una cierta tranquilidad.

Años anteriores estaban solos, ¿hoy tienen el apoyo dirigencial que necesitan?

Publicidad

El apoyo que tenemos, que viene del mundial pasado, es por medio del Gobierno de San Juan. Nos están dando todo y es para sacarse el sombrero. Pero obvio que siempre queremos algo más y vamos a pedir para que la selección argentina mejore.

¿Cómo ves a los jugadores en el día a día estando tan cerca el debut?

Muy bien porque estos jugadores están tres escalones más altos que los del hockey sanjuanino, porque el hockey de acá tiene un techo de aprendizaje porque no tenemos una competencia como la de Europa, donde están los mejores del mundo.

¿Es especial que el primer partido sea ante España?

No, depende como lo tome cada uno de los jugadores. A ningún rival le debemos de tener miedo, sí un cierto respeto. Estamos en casa y en el primer partido es como una final, al igual que el segundo y el tercero. Sí hay un plus porque España es un gran rival, pero los resultados positivos se dan porque son una consecuencia de jugar bien o tener suerte. En la final del último mundial (derrota por penales) jugamos bien, pero no tuvimos suerte.

Todavía tenés que dejar afuera a un jugador, ¿cómo es dar ese corte definitivo?

Es una de las razones más difíciles que tiene un técnico. Los últimos días de este mes vamos a dar el corte. Hay chicos nuevos para la renovación y en ese caso lo ha tocado a los hermanos Bridge (Matías y Facundo), Rampulla (Danilo) y Lucas Martínez, que están en ese grupo que se la tienen que jugar y competir entre ellos para tener el lugar.

¿Cómo son tus horas previas al debut?

El único cable a tierra que tengo es en la siesta que salgo a andar en bicicleta. El resto es pensando en el hockey, en la selección, en cómo vamos a armar los grupos, en los movimientos físicos y tácticos, y en la coordinación entre todos.

¿Sentís que la gente está ilusionada?

Siento que San Juan se mueve, lo veo en la calle que me gritan y apoyan y eso es contagioso.

¿Qué cambia ser campeón del mundo?

Ser o no ser campeón del mundo no me cambia la vida. Siempre he tenido los pies sobre la tierra y he intentado que el factor de triunfo sea el laburo, no el levantar un trofeo o recibir una medalla. El éxito que tuve en mi vida es el de saber laburar para el próximo encuentro. Y esa es mi principal idea.

Plantel de la Selección Argentina Senior

Arqueros:

Constantino Acevedo

Valentin Grimalt

Matías Bridge

Jugadores:

Carlos Nicolía

Pablo Álvarez

Matías Pascual

Matías Platero

Lucas Ordoñez

Gonzalo Romero

Ezequiel Mena

Lucas Martínez

Danilo Rampulla

Facundo Bridge

Cuerpo Técnico: