Jóvenes turistas disconformes por no poder entrar a Playa Grande con bebidas alcohólicas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Inspectores del municipio de General Pueyrredón controlan el acceso a los balnearios de Playa Grande para evitar el ingreso al sector de arena con bebidas alcohólicas pero los jóvenes que concurren se mostraron disconformes con la restricción.



El secretario de Seguridad municipal, Darío Oroquieta, explicó que pretenden “concientizar para que la gente venga a disfrutar, pero con un consumo responsable”.



“Trabajamos de manera preventiva para que la gente sepa que si quiere consumir alcohol lo hagan en los lugares que corresponden y sin excesos, para que todos puedan disfrutar del espacio público”, sostuvo el funcionario municipal.



Esta playa es la de moda y la elegida por los jóvenes desde hace varios años para realizar sus `After beach´ ya que pasadas las 17 horas comienza la música y algún recital en vivo para motivar a los jóvenes concurrentes.



Télam consultó a jóvenes y adultos que concurren habitualmente a esta zona de arena de Playa Grande donde se arma lo que ellos llaman “la movida del verano”.



“El operativo que se realiza nos sorprende porque con mis amigas siempre traemos una conservadora con comida y cervezas para pasar el día” dijo Micaela Escalante, llegada a Mar del Plata desde Olavarría con sus amigas, Nadia, Mariel y Valeria.



“Ahora nos controlan y solo queremos venir a pasar un buen rato, disfrutar del parador y conocer gente nueva mientras bailamos y tomamos algo” enfatizó.



Por su parte, Hernán Pivotte, quien llegó hace 4 días desde Rosario con su primo Mauricio y su amigo Julián, sostuvo que vienen “siempre con nuestra heladerita, fernet- coca y alguna bebida energizante, pero desde ayer nos han revisado y hoy directamente no hemos podido pasar”.



“Comprendo que se tienen que hacer controles, pero no nos vamos ebrios de la playa, solo queremos disfrutar nuestras vacaciones“ comentó Pivotte.



Mariano Gómez, un empleado de un balneario de Playa Grande dijo “esta es la playa de los jóvenes desde hace años, acá llegan con heladeras con bebidas alcohólicas y parlantes a partir de las 15 y se quedan a hacer el 'after' hasta después de las 20”.



“Esto preocupa a los veraneantes que se encuentran alquilando sombrillas y carpas, y a todo aquel que viene a disfrutar de la playa pública”, resaltó Gómez.



Y contó que “el fin de semana pasado una chica de unos 19 años fue retirada por una ambulancia con un coma alcohólico, que preocupó a los turistas que asisten asiduamente a esta playa. Es por eso que la Municipalidad comenzó a realizar controles al ingreso de la playa pública”.



Mientras tanto, un matrimonio oriundo de Chacabuco, Carlos y Leticia, que alquila una sombrilla en uno de los 7 balnearios con los que cuenta esta reconocida playa de la ciudad dijeron que “a la mañana la playa es mas familiar y uno puede bajar a la arena con su reposera sin problemas, pero a partir de las 16 se pone imposible por la música y el exceso de alcohol que los jóvenes consumen en la arena”.



“Ni hablar de hacer las tradicionales caminatas por la arena, porque las latas y botellas quedan tiradas” sostuvo Leticia, que resaltó que “las medidas que ha tomado el municipio son acertadas ya que controlando todo puede estar mejor”.



“Las medidas implementadas son buenas, pero si en esta playa no nos dejan bajar al sector de arena con alcohol tendremos que optar por elegir alguna playa de la zona del faro” dijo Rodrigo Peralta quien hace desde año nuevo está en Mar del Plata con sus amigos de Entre Ríos.