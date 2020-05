Juan Galeote: "Me siento orgulloso que San Juan tenga al presidente de FeVA"

El sábado pasado se realizó la Asamblea Ordinaria de la FeVA (Federación de Vóley Argentino) y se eligieron las autoridades para el período 2020-2024 al aprobar la lista única que se presentó para estas elecciones, la cual ya es de público conocimiento, que el sanjuanino Juan Galeote se transformó en el flamante presidente.

Para dichas elecciones estuvieron habilitadas 18 de las 24 federaciones nacionales, las que no lo estuvieron se debió a que no tenían el balance al día, no tenían personería jurídica o directamente no tener una Federación constituida legalmente en este momento. No hubo lista opositora y es por eso que en la Asamblea se votó la única lista presentada con el sanjuanino a la cabeza.

En el actual Consejo Directo avalado, Juan Galeote, ex tesorero, pasa a ser el Presidente de la FeVA y su lugar será ocupado por el chubutense Gustavo Rasgido. Las Secretarías Nacionales son la Técnica, Arbitraje, Beach Volley, Master Voley, Mini Voley, Sitting Voley, Newcom y Organización Deportiva. Por ejemplo, una de las secretarías que tendrá cambios es la de Organización Deportiva, a cargo entre otras cosas de los Campeonatos Nacionales, Copas Argentinas y Ligas (Femenina y Torneo Argentino).

DIARIO HUARPE dialogó con Juan Galeote, quien manifestó “Me siento muy orgulloso de haber llegado adonde llegué, esto es puro sacrificio, ya que pasé desde jugador, juez de línea, árbitro, técnico y dirigente. Pero también estoy orgulloso por San Juan, que haya llegado a tener un presidente en el ente máximo del vóley argentino, es muy bueno para la provincia, más allá que no sólo trabajaré para la provincia, sino que a partir de ahora deberé trabajar para todo el vóley argentino”, sostuvo.

“No será una tarea sencilla la mía como presidente, ya que tendré que escuchar los problemas de cada uno de los clubes del país y trabajar para llevar solución a esos problemas y hacer que el vóley crezca cada vez más”, agregó Galeote.

“La política que voy a seguir es la del diálogo con todo lo interno de la federación para seguir trabajando de la manera correcta y mejorar cosas que haya que mejorar. A nivel internacional Argentina tiene un posicionamiento muy importante, el cual no queremos descuidar, pero creo que lo primordial es trabajar con las federaciones, los clubes y, que las decisiones que tome la cabeza de la Federación sean consensuadas con el resto de las federaciones”, cerró Juan.

Galeote es el tercer presidente sanjuanino en ejercicio de una asociación y/o federación, ya que Claudio “Chiqui” Tapia será reelegido este martes en su segundo mandato como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, mientras que el otro caso es el de Marcelo “Manota” Rodríguez, quien supo ser presidente de la Unión Sanjuanina de Rugby y desde hace un par de años es la máxima autoridad de la UAR (Unión Argentina de Rugby).