Juan Ignacio, el joven quemado con agua hirviendo en la calle: "La gente como mi agresora no cambia ni con un perdón"

En la entrada de la casa hay motos estacionadas. En el recibidor, otra moto más, dos bicicletas y una bicicleta fija. Muebles con sus repisas estalladas de fotos haciendo deporte, de trofeos y medallas. Toda una vida signada por la actividad física.

Es el hogar de Juan Ignacio Castro, quien tiene 23 años y toda su vida se dedicó al deporte. Su papá, Luis Castro, campeón mundial de artes marciales, lo incursionó a él y a sus hermanos en ese deporte.

“Juani”, como lo llaman sus allegados, compitió en este deporte y, paralelamente, andaba en moto. El joven comentó que lo hacía como hobby, ya que a su familia no veía con buenos ojos.

El deportista contó a DIARIO HUARPE que, con el triatlón, comenzó en el 2014. Primero lo hizo de manera informal, corriendo un par de carreras y en el 2015, empezó a entrenar con un grupo llamado Asociación Cordillerana de Triatlón. Su primera competición oficial en este deporte fue en el 2016.

A partir de allí, nunca paró. Hasta el 24 de noviembre del 2021, cuando un enfrentamiento de tránsito le cambió la vida.

-¿Cómo fue ese 24 de noviembre?

-Había salido a pedalear con un compañero del grupo hacia el Dique de Ullum. Cuando ya estábamos volviendo, queríamos parar en la YPF de Marquesado a cargar agua. Cuando íbamos a cruzar la calle de manera perpendicular, se para un auto con una mujer y un hombre y nos tocan bocina. Se paran al lado nuestro, nos insultan y nos dicen que “somos todos iguales”.

Nunca les respondimos y decidimos cruzar a la YPF. Cuando estábamos llegando, en la farmacia de al lado, escuchamos que frenan y retroceden hacia donde estábamos nosotros. Nos insultaban constantemente y fui hacia la ventanilla del auto para ver qué pasaba. Ahí veo al tipo con un fierro, por lo que me alejo de ahí y me bajo de la bicicleta.

La mujer, de apellido Sosa Yacante, se bajó del auto y, en un segundo, me tiró el agua. Yo estaba de espaldas, escuché que me dijo “no vas a pedalear más” y me quemó con el agua. Fue todo premeditado, se bajó del auto con el termo abierto.

-¿El hombre que la acompañaba le dijo algo cuando hizo lo que hizo?

No, eso fue lo más me impresionó. Nunca hubo ningún arrepentimiento por parte de ninguno de los dos. Es más, antes de escaparse, insultaron a mi compañero y le dijeron que iban a matar a todos los ciclistas.

-¿Qué pasó después?

-Después de quemarme, se fueron. Mientras se alejaban, pude ver su patente y me la memoricé. Se la dije a mi amigo y él la pudo anotar. Inmediatamente llamé a mi papá para que me ayudara.

De ahí el dolor era insoportable y la gente del lugar me empezó a atender. El personal de la farmacia me tiraba agua fría y me pusieron platsul, lo que me calmó el dolor por al menos unos minutos.

La ropa se me quedó pegada, por eso el agua se concentró en una parte de la cadera y fue ahí donde me quemé.

Después de media hora, llegó mi papá y me trasladó al Hospital Marcial Quiroga. Allí empezó mi recuperación.

-¿Cómo fue ese proceso?

-Cuando llegué, me hicieron las primeras curaciones sin ningún tipo de anestesia y me pusieron las vendas. Ahí determinaron que tenía quemaduras de segundo y tercer grado, que me comprometía la cadera.

Yo me iba a quedar internado ahí, pero los médicos decidieron que necesitaba terapia intensiva. Ese mismo miércoles me llevaron al Hospital Privado y me mandaron a terapia intensiva. Estaba deshidratado por haber estado pedaleando antes de quemarme.

Los médicos estaban preocupados por la quemadura de la cadera, tenían que frenar su progreso. Por eso, me operaron dos veces y por suerte pudieron minimizar la gravedad de la quemadura.

En total, estuve internado dos semanas. Cuando me dieron el alta estuve internado en mi casa, solo salía a las curaciones y volvía.

-¿Después de cuánto tiempo pudiste volver a entrenar?

Más o menos después de un mes. Yo no sabía nada de las internaciones, ni de nada. Nunca me había pasado nada. Yo pensé, en ese momento, que salía del hospital y volvía a entrenar. Pero no fue así. Quedé con movilidad reducida en la cadera, porque la piel me quedó tirante. Eso me costó un montón.

Por eso, después de un mes, tuve que volver a entrenar de a poco. Después de las operaciones, los remedios y los calmantes, tenía que volver despacio.

Tuve que adaptarme y comenzar de a poco, pero después de un mes de haber empezado a entrenar, pude correr la carrera del domingo pasado.

De acá a 10 años me gustaría seguir entrenando, ya sea profesionalmente o por hobby. Es lo que me hace feliz.

-¿Qué limitaciones deportivas encontraste luego de la agresión?

-Obviamente, después de la agresión mi piel no puede estar al sol. Yo todo este tiempo, cuando nado, me pongo protector sola factor 80 y trato de exponerme el menor tiempo posible en el sol.

Lo que más me tengo que cuidar es con el sol, debido a que puede generar que la recuperación de mi piel sea más lenta.

Después de dos meses inactivo, volvió a correr el pasado sábado. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE

-¿Qué pasó con tus agresores?

-La mujer que me agredió estuvo 15 días presa en una comisaría. Ella tiene antecedentes por robo a mano armada, por lo que es reincidente. Además, tiene causas no efectivas por lo que agravaría el juicio.

El juicio todavía no empieza, pero la idea es que le den una pena considerable. Nosotros pensamos que, siendo una persona que ya tuvo antecedentes, tiene que tener una pena.

-¿La perdonarías?

-El perdón no se le niega a nadie, obviamente. Pero como te dije antes, yo creo que personas como ella no mejoran ni con un perdón.

-¿Qué esperas para tu futuro?

-Inmediatamente, prepararme para la carrera IronMan que viene a San Juan en marzo. Es el objetivo más cercano que tengo. También quiero competir en la X Terra, que es la competencia clasificatoria para el mundial de triatlón. Pero de acá a 10 años, ojalá que pueda seguir haciendo esto, ya sea por hobby o de manera profesional. Pero el triatlón es lo que realmente me gusta hacer.