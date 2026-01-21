Los recientes movimientos en las redes sociales de Juana Tinelli sugieren el inicio de un nuevo vínculo sentimental con el influencer Tomás Mazza. Luego de atravesar una crisis familiar y un periodo de distanciamiento de su anterior novio —situación que ninguno de los dos aclaró formalmente—, los intercambios públicos en Instagram parecen ratificar su separación.

El joven implicado en los rumores cobró relevancia tras su pelea en el evento "Párense de manos 2", organizado por Luquitas Rodríguez, lo que le permitió obtener un lugar para representar al país en la competencia "La Velada" creada por Ibai Llanos en España.

Publicidad

La interacción que más llamó la atención ocurrió en un video donde la hija menor de Marcelo Tinelli lucía un cambio de look en bikini. Mazza le comentó con un emoji de enamorado: "¿Por qué el video nunca termina?".

La respuesta de Juana fue directa: "Ya te respondí, fijate". No es el primer acercamiento entre ambos, ya que en un posteo sobre las vacaciones de ella, él escribió "Guao" y ella contestó "Uauu". Anteriormente, el influencer había comentado "Temazo" en otras fotos en bikini, aunque en esa oportunidad no recibió respuesta por parte de la joven.