Durante las obras del Plan de rehabilitación y puesta en valor de la Plaza Gertrudis Funes, en Capital, operarios detectaron un antiguo pozo que podría corresponder a un pozo séptico de vieja data, mientras realizaban excavaciones en el lugar.

El hallazgo ocurrió a pocos metros de la esquina de calles 25 de Mayo y Jujuy, cuando trabajadores de la empresa a cargo de la obra excavaban el sector donde se prevé instalar una cisterna destinada al sistema de riego del espacio verde.

Publicidad

Tras el descubrimiento, el municipio coordinó acciones con el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano Gambier”, dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, para realizar tareas de relevamiento, análisis e investigación de la estructura encontrada.

Con el objetivo de preservar el sitio y permitir el trabajo de los especialistas, el área donde se encuentra el pozo fue debidamente cercada, de modo que los estudios puedan desarrollarse de manera segura y sin interferencias.

Publicidad

Desde el municipio indicaron que las investigaciones permitirán determinar la antigüedad y el origen de la estructura, en el marco de los trabajos de recuperación del histórico espacio verde de la ciudad.