El nuevo Citroën C4, en sus versiones Plus y Max con motorización híbrida, ya está disponible en San Juan. Luego de su presentación en la costa argentina durante la temporada de verano, el modelo comenzó a exhibirse en la provincia a través de Citroën Lorenzo, concesionario oficial de la marca. Se trata de un lanzamiento significativo para la firma francesa en el país, ya que es el primer vehículo electrificado que comercializa en el mercado argentino.

El modelo llega con una propuesta estética y tecnológica que busca reforzar el posicionamiento de la marca dentro del segmento C Hatch. Con un diseño moderno y una identidad visual marcada, el nuevo C4 se destaca por una silueta que combina rasgos de diferentes segmentos, apostando por un concepto que integra estilo, aerodinámica y robustez.

Diseño con identidad propia

El nuevo Citroën C4 fue concebido con una estética que apunta a diferenciarse dentro de su categoría. Su perfil mezcla elementos de los hatchbacks tradicionales con características propias de los crossover, logrando una presencia que resalta por su dinamismo y personalidad.

La carrocería presenta líneas fluidas y proporciones equilibradas, acompañadas por una altura que brinda una posición de manejo más elevada. Esta combinación permite ofrecer una experiencia de conducción asociada a los SUV, sin perder la agilidad y el comportamiento característico de un hatchback.

Desde su lanzamiento en Europa, el modelo logró posicionarse como uno de los referentes dentro de su segmento. Su diseño, junto con el desarrollo tecnológico y la incorporación de motorizaciones electrificadas, formaron parte de la estrategia global de Citroën para adaptarse a las nuevas demandas de movilidad.

Confort y tecnología

Uno de los ejes centrales del nuevo C4 es la reinterpretación del programa Citroën Advanced Comfort, una filosofía de la marca que prioriza el bienestar de los ocupantes a través de soluciones de diseño, suspensión y equipamiento.

En este modelo, la propuesta se traduce en un habitáculo pensado para maximizar la comodidad durante la conducción y los viajes. La insonorización, el espacio interior y los elementos tecnológicos buscan generar una experiencia de uso más relajada y funcional, alineada con la evolución del segmento.

La incorporación de una motorización híbrida también representa un avance dentro de la estrategia de electrificación de la marca en la región. Este sistema permite optimizar el consumo y reducir emisiones, manteniendo al mismo tiempo un desempeño acorde a las exigencias del mercado.

Lanzamiento nacional y disponibilidad en San Juan

Aunque el vehículo ya comenzó a exhibirse en distintos concesionarios del país, el lanzamiento oficial del nuevo Citroën C4 en Argentina está previsto para marzo. En esa instancia se darán a conocer de manera completa las especificaciones técnicas de cada versión, así como también su precio y detalles de equipamiento.

En San Juan, los interesados ya pueden conocer el modelo en el concesionario Citroën Lorenzo, ubicado en Lateral Circunvalación Sur-Este 1575. Allí se encuentra disponible la información sobre el vehículo, así como el resto de las novedades de la marca en el mercado local.

El desembarco del nuevo C4 en la provincia se da en un contexto de transformación para la industria automotriz, donde las motorizaciones electrificadas comienzan a ganar protagonismo y las marcas buscan ampliar su oferta con tecnologías más eficientes.

El respaldo de Grupo Lorenzo

Citroën Lorenzo forma parte de Grupo Lorenzo, considerado uno de los grupos automotores más importantes de la región de Cuyo. La compañía cuenta con más de 25 años de trayectoria dentro del mercado argentino y desarrolla una operación que abarca distintas áreas vinculadas a la movilidad.

El grupo posee actualmente 17 sucursales integradas y más de 500 colaboradores, además de tres centros logísticos y una flota propia de camiones que permiten sostener una operación regional de gran alcance.

Dentro de su portafolio se encuentran concesionarias oficiales de diversas marcas internacionales, entre ellas Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, JAC y Voge. También forma parte de su estructura Autoferia, orientada a la comercialización de vehículos usados, y Motoki, especializada en motos multimarca y soluciones de movilidad eléctrica.

Con la llegada del nuevo Citroën C4 híbrido a San Juan, la marca suma una propuesta innovadora dentro de su oferta local, incorporando tecnología electrificada y un diseño que busca marcar presencia en uno de los segmentos más competitivos del mercado.