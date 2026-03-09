Durante una exposición en la Universidad Yeshiva, en Nueva York, el presidente argentino, Javier Milei, afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina. La declaración se produjo en el marco de una conferencia ante estudiantes y autoridades de esa casa de estudios, donde abordó temas vinculados a la política internacional, el conflicto en Medio Oriente y su visión sobre economía y política.

El mandatario sostuvo que la posición argentina frente a Irán está vinculada con los atentados ocurridos en el país en la década del noventa. En ese contexto, mencionó los ataques contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Embajada de Israel en Buenos Aires, y afirmó que esos hechos marcan la relación entre ambos países. Según expresó durante la disertación, Argentina mantiene además una alianza estratégica con Estados Unidos y Israel.

La actividad se realizó en el auditorio de la Yeshiva University, donde el presidente fue recibido por estudiantes y autoridades académicas. El rector de la institución, Ari Berman, estuvo a cargo de la presentación y destacó la presencia del mandatario argentino en el ámbito universitario.

Milei llegó acompañado por funcionarios de su gabinete, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y el secretario de Finanzas Pablo Quirno. En los alrededores del campus se desplegó un operativo de seguridad mientras que, dentro del edificio, los asistentes atravesaron controles antes de ingresar al auditorio.

Durante la exposición, el presidente reiteró su respaldo a Israel en el conflicto regional y mencionó la relación política con el exmandatario estadounidense Donald Trump, al referirse a su rol en distintos procesos internacionales. También abordó su visión sobre la política y la economía, retomando conceptos de discursos anteriores en foros internacionales.

En ese tramo de la conferencia señaló su postura respecto al rol del Estado y los impuestos, además de plantear su perspectiva sobre la relación entre moral y política. La exposición se extendió por casi dos horas y concluyó con un mensaje dirigido al público presente, en el que reiteró su consigna habitual en actos y presentaciones públicas.