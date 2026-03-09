Mariano Iúdica escupió en la cara al youtuber Matías Bottero tras una tensa entrevista

El pasado domingo 8 de marzo, el estreno del ciclo de YouTube Entre dos suculentas, la peor entrevista de tu vida derivó en un escándalo mediático. El invitado, Mariano Iúdica, protagonizó un violento episodio al agredir físicamente al creador de contenido Matías Bottero, luego de que la dinámica de humor negro del programa tocara fibras personales.

Aunque el encuentro inició bajo los códigos de bromas pesadas propios del formato, la atmósfera se quebró cuando Bottero indagó sobre Osvaldo, el hijo que Iúdica adoptó afectivamente hace una década. "Tenés un hijo de corazón... ¿no era mejor dejarlo en la calle?", lanzó el youtuber, provocando el enojo inmediato del conductor, quien replicó: "¿Por qué? ¿Pensás que en mi casa no está contento?".

Ante el silencio del entrevistador, Iúdica intentó establecer un límite advirtiendo: "Si vas a jugar con cosas de padres e hijos así tan fuertes, yo no te voy a avalar ni me voy a reír". Sin embargo, la hostilidad escaló hacia la amenaza física directa. "Te cagaría a trompadas, en serio te digo", disparó el invitado, a lo que Bottero respondió que, de hacerlo, debía ser "con la cámara prendida".

Tras una serie de ironías sobre su dentadura y su exposición pública, Iúdica —quien defendió el cariño que recibe en la calle pese a los intentos de "cancelarlo"— se acercó al youtuber bajo el pretexto de mostrarle sus dientes de cerca. En ese instante, le propinó un escupitajo en el rostro. Mientras el joven se limpiaba con una servilleta, el presentador lo desafió: "¿Te vas a ofender? ¿Esto no es así, que estamos todos bananas?". El hecho, viralizado rápidamente, reaviva la controversia sobre los límites de la provocación en las plataformas digitales.