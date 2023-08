Cada 25 de agosto en Argentina se celebra el Día del Peluquero y San Juan cuenta con un "rockstar" del oficio con 67 años ininterrumpidos cortando el cabello de los hombres: Juan "Juancito" Aguilera, el peluquero de la Galería Estornell. La necesidad lo llevó a que con solo 13 años se iniciara en este mundo del que nunca imaginó llegara a darle tantas satisfacciones y sobre todo, como él dice, "cada cliente, es un amigo" y vaya si cosechó amigos a lo largo de todos estos años.

"Mirá que voy a llorar, siempre lo hago cuando hablo de mi historia", advirtió de entrada a DIARIO HUARPE apenas se ingresó al local ubicado de Galería Estornell, en Capital. Una historia de vida marcada por la necesidad, que con solo 13 años lo llevó a agarrar una tijera por primera vez. "Mi papá murió cuando yo tenía 4 años. Empecé con un primo peluquero, Manuel Morle, para ayudar a mi mamá. Solo le cortaba a los niños del lugar hasta que en un momento los "grandes" empezaron a pedir por mí. Así empezó", contó Juancito.

Ese camino empezó en su querido Angaco, departamento al que le guarda mucho cariño. "Mi primera peluquería fue allá. Al tiempo me vine al centro y hoy llevo 32 años en la galería, pero no dejé de atender allá. Salgo de acá y sigo con los clientes del barrio", contó.

"Me levanto todos los días a las 6.30 agradeciendo a Dios por un nuevo día y pidiéndole por favor que no me quite esto. Vengo al local a las 9.30 y trabajamos de corrido hasta las 17.30. De acá nos vamos a la casa y allá seguimos hasta las 21. Trabajo hasta los domingos mediodía" expresó, ya con los ojos vidriosos, guardando en si un sentimiento de agradecimiento y orgullo.