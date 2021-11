Judiciales sanjuaninos preocupados porque en la nueva ley le suman dos horas más de trabajo

El Poder Judicial presentó hace algunos días seis proyectos de ley para que la Cámara de Diputados le dé la luz verde para avanzar con nuevos desafíos. Uno de los más importantes es la reforma de la Ley Orgánica de Tribunales. Esta es la norma fundamental dentro de Tribunales y rige para las diferentes esferas, aunque uno de los sectores ya posó su cuestionamiento en algo clave: la carga horaria laboral.

Desde la Unión Judicial apuntaron a que la iniciativa presentada postula ocho horas de trabajo, cuando actualmente son seis. Este fue uno de los planteos que derivó en el que viernes fueran recibidos por los integrantes de la Corte de Justicia.

Sebastián López, representante de los judiciales sanjuaninos, comentó a DIARIO HUARPE que el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, le manifestó que no existe la voluntad de que los empleados trabajen más horas. Sin embargo, el proyecto original en su artículo 9º establece que la jornada es de ocho, es decir, dos horas más de lo que cumplen actualmente.

El referente explicó que el conflicto no está puesto en trabajar o no más tiempo, sino en que esas horas sean remuneradas. López dijo que en algunas partes del país en donde se reformó la normativa madre no reglamentaron los horarios, entonces para no repetir esas experiencias es que pidieron explicaciones a los cortistas.

Luego de la aprobación de la ley en la Cámara de Diputados viene la reglamentación del estatuto de trabajo. Desde la Unión Judicial pidieron estar presente para salvar ese detalle que actualmente establece el proyecto original. Contó que antes no tuvieron acceso al mismo, pese a los reiterados pedidos desde sector.

López reconoció que ya hay algunos trabajadores que cumplen más hora de la estipulada. Todo por la implementación del nuevo Sistema Acusatorio que comenzó a funcionar en San Juan desde febrero de este año. Sin embargo, no quieren que esto quede en un limbo legislativo y menos que no sea debatido con ellos que están en representación del personal.

“Si no es voluntad de la Corte avanzar con las ocho horas, nosotros lo pedimos que lo saquen de la normativa porque termina siendo una definición”, sostuvo.

Otro punto que achacaron desde la Unión Judicial fue el artículo 10º de la normativa que establece que se desvincula el cargo de las funciones. “Desde nuestro punto de vista es una lesión a los derechos de los trabajadores”, explicó.

López ejemplificó que con esto un funcionario o empleado que tiene el cargo de secretario de Cámara, la Corte podría decidir que cumpla sus tareas como secretario de Paz, es decir, un puesto de menor jerarquía. También existe la posibilidad de asignarle uno superior. En este último caso deberían pagarle la subrogancia, pero esto no está en el reglamento. Sin embargo, los cortistas le manifestaron que no avanzarán con este detalle para los agentes judiciales. Eso trajo tranquilidad en el sector.