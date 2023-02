Este lunes retornó el juicio por la desaparición forzada de Raúl Félix Tellechea con una audiencia que duró más de ocho horas y que tuvo como principal protagonista a Mariana Tellechea, hija de la víctima. La mujer fue la segunda en declarar de la familia. “Estaba clarísimo, San Juan los estaba encubriendo”, aseveró. El primero en hablar ante el tribunal fue Gonzalo, mientras que este martes continuarán con el testimonio de Mauricio Tellechea, según informaron fuentes judiciales.

La hija del ingeniero, que desapareció en septiembre de 2004, habló de varias cosas. Primero se refirió a la mala investigación que hubo por parte de la Policía y que sentía que el Gobierno Provincial era cómplice. Luego habló de la relación que tenía con su padre. Durante varios tramos de su declaración se mostró emocionada y quebrada al recordar lo que vivió hace 18 años y lo que padeció al ver que el Estado Provincial y la Justicia no daba respuestas. “Teníamos el panorama clarísimo que ellos no estaban siendo investigados, y nosotros sí. Sentíamos que en San Juan teníamos las puertas cerradas”, aseguró la mujer en relación con los 10 imputados.

Como la causa no avanzaba a nivel provincial, Mariana contó que se enteraron de que llegaba a San Juan en aquel momento el ministro de Justicia de Néstor Kirchner, Horacio Rozzatti. Tellechea hija señaló que se encontraron con él y el exgobernador José Luis Gioja, pero pidieron que el exmandatario se retirara, porque no tenía sentido que estuviera allí, pues mantenía en su Gobierno al imputado Luis Moyano, que presidió la Mutual de la UNSJ en la que trabajaba Tellechea. Allí se originó el conflicto Moyano-Tellechea por supuestos hechos de corrupción. El ingeniero sabía del desfalco de fondos de la mutual y parecía que iba a denunciar la situación, por eso terminó siendo desaparecido, aparentemente por la comisión directiva de la mutual, según la investigación de la Justicia Federal.

"Mi papá era mi papá y mi amigo", describió después Mariana Tellechea. Dijo que era un vínculo realmente particular el que mantenían y describió al ingeniero como un padre absolutamente presente.

Finalmente, Mariana Tellechea, reveló que la última vez que vio a su progenitor fue para el Día del Padre en junio del año 2004. La mujer dijo que después de eso hubo un contacto vía mail. “Tuvo una importancia emocional para mí. Fue para el día de mi cumpleaños (24 de agosto). Eso me pareció muy raro que no me llame por teléfono. Me dolió. Al final del mail me pone: ‘Por mi parte estoy bien. Siguiendo el sendero que busco o el que me ponen en frente’. En ese momento, para mí no tuvo ningún significado”, dijo la hija de Tellechea.

Queja de la defensa

Los abogados de los 10 imputados plantearon nuevamente que las audiencias del juicio durante la etapa de testimonios no sean transmitidas por Youtube. De igual manera, pidieron que los testigos no presencien la audiencia antes de declarar. Según explicó Marcelo Fernández, uno de los defensores, se vulnera el derecho a la legítima defensa y el principio de igualdad, pues a su entender, los testigos declaran "influenciados" por lo que escucharon y no dan un testimonio genuino, sino "contaminado".

El planteo de los abogados defensores fue desestimado por el tribunal, que pasó a un cuarto intermedio para las 8.30 horas de este martes, cuando sea el turno de declarar otro de los hijos de Tellechea: Mauricio.