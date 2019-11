Julián Gil: “No volveré a ser candidato a un cargo electivo”

Están transitando sus últimos días como intendente y aunque fundó un partido propio hace poco, Julián Gil dice que no volverá a competir en las urnas. Tras perder las elecciones municipales con la peronista Romina Rosas, el caucetero sorprendió y aseguró que “no voy a volver a ser candidato a un cargo electivo”. Por otra parte, contó que el jueves de la semana que viene llamará a su sucesora para encarar la transición y afirmó que le deja una cifra varias veces millonaria en las cuentas.

Gil es uno de los tres intendentes que no pudo conseguir la reelección en los comicios provinciales de junio, junto al iglesiano Mauro Marinero y el capitalino Franco Aranda. Dueño de una gestión y un perfil que despiertan polémica, no pudo en las urnas y perdió por amplio margen con Rosas, que tuvo el apoyo de la administración de Sergio Uñac.

El caucetero nació políticamente en el PJ, pero en 2015 se fue porque no le dieron lugar para postularse y se sumó al frente que armaron el basualdismo y el PRO. Les ganó a sus antiguos compañeros en el cuarto oscuro, asumió como jefe comunal y desde entonces, el departamento del este fue puro revuelo, entre otras cosas por los nombramientos de familiares del propio intendente y permanentes cruces con la oposición.

Para jugar en los comicios de este año, tomó distancia del macrismo local y construyó el Partido Unidos Triunfaremos. Pero perdió y ahora parece que tomará algo de distancia. “No voy a volver a ser candidato a un cargo electivo”, aseguró el todavía intendente.

Gil no descartó seguir al frente de su fuerza política, aunque “como un dirigente más, un dirigente común”. Es más, reiteró dos o tres veces que no piensa volver a competir en una elección, contó que vivirá del ejercicio de su profesión de “abogado en los tribunales” y prometió que será “una oposición constructiva y no destructiva, como nos tocó a nosotros”.

Pasada una virulenta campaña, la transición en suelo caucetero se ha visto atravesada por un clima tenso. Gil y Rosas se reunieron y hasta se sacaron una foto como muestra de madurez política, pero luego volvieron las acusaciones cruzadas.

Según el intendente, dentro de muy poco llamará a su adversaria para sentarse de nuevo. “Ella ni siquiera tienen todavía el certificado de la Justicia Electoral, cuando se lo den “la voy a convocar por nota y la voy a publicar”, aseguró en tono irónico.

La entrega de los diplomas a los dirigentes electos por parte de la Justicia Electoral está prevista para el miércoles 20 de noviembre. Gil prometió que un día después “la voy a convocar”, al tiempo que rogó que esta vez todo se haga en orden y en paz. Claro, no dejó de disparar munición gruesa: “Ella entra en situación de víctima, que no puede ordenar la gestión para empezar a trabajar”.

Gil aseguró que su sucesora se encontrará con “las cuentas ordenadas” y que le dejará “$25 millones”, lo que equivale a un poco menos del 10% del presupuesto que tiene Caucete. “No sé si exista otro municipio que lo haga, nosotros sí”.

Sobre los motivos de la derrota en junio, el intendente aseguró con ánimo de autocrítica que hubo "gente y funcionarios que se acercaron a la gestión y no eran bien vistos por la sociedad, eso nos afectó". Al mismo tiempo, rechazó la idea de que el electorado le haya pasado factura por los nombramientos de toda su familia en cargos políticos.

Textuales

“Somos responsables. No va a haber ningún tipo de designaciones en lo que nos queda de gestión”.

“Trabajé para Alberto Fernández, estoy trabajando para Alberto Fernández y voy a trabajar para él”.

"Vamos a hacer una transición ordenada, pero no es un cogobierno. Nosotros gobernamos hasta el 10 de diciembre".