Karina Jelinek sortea una cita con ella a cambio de 2.000 pesos

La modelo Karina Jelinek lanzó una particular convocatoria a sus seguidores en las redes sociales. Ofreció una cita con ella por 2.000 pesos. "Hay mucha inflación, hay que generar", le respondió al periodista Ángel de Brito. Al mismo tiempo, aclaró que no le "sobra la plata" aunque trabaja "como cualquier persona".

"Como tengo muchos seguidores que siempre me piden que rife algo, se me ocurrió hacer regalos de mi línea de ropa interior, entre otras cosas, hasta una previa. Algunos insisten que rife una cena y me parece muy divertido interactuar", explicó Karina.