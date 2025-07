Kevin Vallejos, promesa argentina de UFC: “Quiero ser perfecto como Topuria y querido como Oliveira”

Desde Las Vegas y con tan solo 23 años, Kevin "El Chino" Vallejos se perfila como una de las grandes revelaciones sudamericanas en UFC. Nacido en Mar del Plata en 2001, este peleador argentino ha comenzado a forjar su camino en la categoría de peso pluma, una de las divisiones más competitivas del mundo de las Artes Marciales Mixtas (MMA).

Su debut no pudo ser más impactante: un nocaut fulminante en el primer asalto dejó a Seung Woo Choi fuera de combate y presentó a Vallejos como una fuerza a tener en cuenta. Ahora, se prepara para su segundo combate oficial en la organización, que tendrá lugar este sábado 2 de agosto frente a Danny Silva, un rival de ascendencia mexicana con un sólido historial de 10 victorias y una sola derrota.

Durante el arranque de la "Fight Week", y en medio de su preparación final, Vallejos conversó con SPORT sobre sus objetivos, su estado físico y la inspiración que encuentra en figuras como Ilia Topuria y Charles Oliveira. Su estilo agresivo de boxeo recuerda al del campeón hispano-georgiano, mientras que su anhelo por conquistar al público refleja la esencia del carismático luchador brasileño.

Las aspiraciones de Kevin Vallejos, peleador de UFC

En diálogo con el medio antes mencionado, Kevin Vallejos habló sobre sus aspiraciones: "Yo creo que cada peleador, y más siendo tan joven a veces, toma cosas de otros peleadores como referencia. En su momento, cuando empecé, era fanático de McGregor. Fui evolucionando y la UFC también va evolucionando, generando nuevos peleadores. En su momento fue McGregor, después Brasil, luego los rusos y ahora el boxeo. Cada uno se adapta, y más a mi edad, todavía estamos creciendo y desarrollándonos en nuestro estilo, o al menos yo. Obviamente, es una inspiración. Es un señor, hace todo correcto, todo bien, sin fallas. Eso es lo bueno y realmente inspira mucho en lo que uno puede aspirar".

"Siento que, por ejemplo, mi peleador perfecto sería una mezcla de Oliveira y Topuria. Quiero algo así: ser un perfecto en todo como Topuria y ser el campeón del pueblo como Oliveira. Ese es mi sueño, ser ellos dos en una sola persona. Ser el campeón del pueblo, disciplinado, buena persona, buen esposo, buen padre, buen peleador, bueno en todo, como decía Topuria. En cuanto a mi estilo, se dio la casualidad, en su momento lo vi, me gustaba, se parecía a lo que yo venía haciendo y poco a poco se fue acoplando. Pero no es que dije 'uy, voy a estudiarlo para ser igual que él´, simplemente se dio la casualidad y me queda perfecto. Y a ese estilo de Topuria, que funciona, le puedo agregar más cosas, y quizá sea hasta mejor que él. Eso es lo bueno, finalizó Kevin.