La comunidad de Villa Los Surgentes, ubicada más allá del Médano de Oro, en el departamento Rawson, enfrenta desde hace meses una grave crisis con el agua. Alrededor de 400 personas dependen de un surgente cuyo motor dejó de funcionar tras quemarse, y pese a los reclamos, la bomba de agua aún no fue reparada.

Los recipientes en los que reciben agua (Foto gentileza)

En diálogo con DIARIO HUARPE, Antonia Navarro, vecina de la villa, explicó que la bomba fue revisada por Obras Sanitarias (OS), quienes constataron que el motor estaba quemado. Sin embargo, la solución quedó trabada en trámites burocráticos. “Nos dijeron que para poder colaborar necesitaban una autorización de Hidráulica. Esa autorización tardó 20 días en salir”, relató.

El problema no es nuevo. Anteriormente, reparaciones en el pozo histórico que abastecía a la villa derivaron en conflictos con regantes de la zona, quienes se atribuyeron la propiedad del agua y cortaron el suministro para consumo humano. Esto afectó tanto a las familias de Los Surgentes como a la Escuela América, que funciona cerca del lugar.

A raíz de esta situación, los vecinos mantuvieron reuniones con autoridades del Departamento de Hidráulica, quienes indicaron que la solución definitiva requiere la instalación de una bomba extractora nueva, de mayor capacidad. Esa tarea debe ser realizada por OS, organismo al que ahora le apuntan los reclamos.

Mientras esperan una respuesta concreta, la única fuente de agua son los camiones cisterna que el municipio envía tres veces por semana. Pero la ayuda resulta insuficiente. “Nosotros no tenemos tanques grandes. El agua la recibimos en tachos oxidados, en bidones, pero no alcanza. Apenas la dejan, ya no sirve, ni para lavar la ropa”, denunció Navarro.

La situación en Los Surgentes es crítica. El barrio está conformado por 25 módulos habitacionales y ranchos precarios, ubicados en dos pequeñas calles sin nombre oficial. Todos dependen del mismo surgente para abastecerse de agua. “Los camiones nos traen agua en tanques de 1.000 litros, de esos que usan para preparar veneno, pero eso no es solución. Somos 53 familias grandes, necesitamos agua potable ya”, reclamaron.

La vecina aseguró que Obras Sanitarias gestionará para intentar compra una nueva bomba, pero hasta el momento no hay precisiones sobre los plazos. Los vecinos, cansados de esperar, exigen respuestas urgentes y definitivas al problema del agua potable.