Una angustiante situación atraviesa Erika Lorenzo, una mujer de la zona de Capital que durante años se ganó la vida cuidando autos estacionados en calle Mendoza y Pedro Echagüe junto a su esposo. Hoy, su salud la obliga a permanecer en cama, sin poder trabajar ni llevar sustento a su familia, y necesita la ayuda solidaria de todos para poder sobrevivir.

Erika padece graves problemas pulmonares que la dejaron completamente dependiente del oxígeno, el cual debe recibir todos los meses para poder vivir. Su historia clínica incluye múltiples operaciones cardíacas desde la infancia y cuadros recurrentes de neumonía que deterioraron severamente su capacidad pulmonar.

“Si no le ponen el oxígeno, no vive. Esto es algo de todos los meses. No tenemos la pensión, no tenemos ayuda estable, y ella no puede moverse porque necesita estar conectada al oxígeno. Vivimos de cuidar coches, pero ahora no podemos”, relató su esposo en diálogo con DIARIO HUARPE.

“No tenemos otra forma de sobrevivir. La gente que nos pueda ayudar, que nos tienda una mano, les pedimos desde el corazón. Dios lo va a devolver. Mi señora ha trabajado toda su vida, pero ahora no puede, y solos no podemos más”, agregaron.

La situación económica de la familia se volvió desesperante. Sin ingresos, acumulan deudas de alquiler, servicios y no pueden cubrir ni las necesidades básicas. Por eso, Erika y su familia apelan a la solidaridad de la comunidad para recibir ayuda en forma de mercadería, colchones, frazadas, y dinero para poder comprar alimentos.

Cómo colaborar

Quienes deseen colaborar con Erika pueden comunicarse al WhatsApp 2645316613 o realizar transferencias solidarias al alias: 95665910 a nombre de Erika Paola Lorenzo.