Khabib Nurmagomedov sometió a Hasbulla y terminaron a las piñas

Tras el UFC 280 del sábado, Khabib Nurmagomedov terminó a las trompadas con Hasbulla Magomedov. El excampeón de los Peso Ligero fue viral con el bloguero ruso de estatura baja, quien es famoso por sus videos. Ambos se sometieron y luego repartieron golpes para todos lados. Cabe resaltar que todo fue en tono de broma, teniendo en cuenta que los dos mantienen una muy buena relación.

El joven ruso, más allá de no parecerlo, tiene 18 años. Hasbulla sufre acondroplasia, una enfermedad de enanismo que es provocada por un trastorno genético. Este se puede presentar si bien los padres sean de estatura normal, lo que lo lleva a tener consecuencias como un crecimiento reducido, en comparación con otras personas. A su vez, su voz, como toda su apariencia, lo hacen tener similitudes a los niños.

Felicidad de Khabib Nurmagomedov

El sábado, Islam Makhachev, el legado de Khabib Nurmagomedov, se consagró campeón de los Peso Ligero de UFC. Por eso, el daguestaní analizó la posible pelea que tendrá su colega con Alex Volkanovski: "Déjalo prepararse para esto. Lucha de clinch. Como la lucha libre, la grecorromana. Grappling. Clinch tailandés, mano izquierda. Volkanovski, te respetamos, pero vamos a tomar tu lugar, hermano".

"Eres el número uno libra por libra en este momento, pero Islam quiere estar de tu lado. Tienes que prepararte. Clinch, muchas rodillas. Se va a comer muchas rodillas. Tomará toda su energía, lo derribará y lo ahogará. Esto es lo que pienso. Así es como veo cómo va a ir la pelea. Por supuesto, Volkanovski puede boxear. Tiene una experiencia increíble. ¿Cuántas veces defendió su título? El clinch tailandés lo va a matar. Incluso si él sabe esto… déjalo prepararse", añadió el "Águila".

Luego, aportó: "¿Cuántos meses? ¿Cinco meses, seis meses? (Islam) hace esto desde hace 20 años". Además, Khabib le informó a ESPN.com: "Le dije a Dana, ‘tengo que darle este cinturón, porque yo nunca perdí el cinturón’, porque sé que soy el campeón hasta este día, antes de que Islam se convirtiera en campeón. Me dijeron: ‘No hay problema. Tómalo. Esto es tuyo. Este es un cinturón daguestaní’. Me lo dieron y me lo puse".