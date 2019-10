Kicillof y Vidal se reunieron y el electo le pidió retrotraer tarifas

El gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con la mandataria saliente, María Eugenia Vidal, en su despacho de la Casa de Gobierno en La Plata y le pidió que "retrotraiga el último aumento de tarifas". Tras el encuentro, que duró algo más de dos horas, el diputado nacional contó haberle pedido a la gobernadora "que retrotriaga el aumento tarifario que está planteado". Fuentes del gobierno de Vidal informaron que, ante el pedido de Kicillof de dejar sin efecto el último aumento de tarifas, la gobernadora respondió que iba a "evaluar" la solicitud.

El gobierno bonaerense autorizó un aumento de 25% en las tarifas de electricidad de las empresas prestadoras que operan en el ámbito de la provincia, que regirá a partir del próximo 1 de enero. "La gobernadora me dijo que estaba previsto desde agosto. Le pedí que tenga en cuenta el aumento que va a venir de naftas, la suba de las prepagas y cómo está la gente", expuso. Kicillof analizó que no le parece correcta la suba "teniendo en cuenta todo lo que ya ganaron las empresas".

MIRÁ TAMBIÉN Messi y Agüero volverán a jugar en la Selección Argentina

El ex ministro de Economía manifestó que en las tarifas "ya son difíciles de pagar en toda la provincia" y señaló que "con lo que plantea, son impagables". Sostuvo que su pedido fue "que no defina aumentos ahora que se van a aplicar en el próximo gobierno", y analizó que "tendrá que responder ella qué hará". Luego, el gobernador electo expresó que la reunión con Vidal "fue cordial" y detalló que repasaron "distintos temas de la provincia". "Fuimos preparando lo que va a ser de acá en adelante el trabajo con los equipos", explicó el ex ministro de Economía, y precisó que Vidal designó a su jefe de Gabinete, Federico Salvai, "para que coordine el traspaso con cada uno de los ministerios".

Ambos dirigentes acordaron que desde el próximo lunes comenzarán a trabajar los equipos técnicos elegidos por cada uno para tal fin. "Queríamos conocer el estado de situación de las diferentes áreas porque necesitamos conocer cómo está la infraestructura escolar, la deuda, la situación social, económica y laboral, para hacer diagnóstico bien preciso con información del propio gobierno", apuntó.

MIRÁ TAMBIÉN Evalúan aumentar un 30% el precio del pan en San Juan

En ese sentido, el legislador opinó que en la provincia de Buenos Aires existe una "situación de emergencia laboral, educativa, de infraestructura y sanitaria". Por otro lado, consultado sobre el envío del proyecto de presupuesto 2020 a la Legislatura provincial, Kicillof contestó que "la gobernadora se mostró predispuesta a lo que sea necesario para plantear la llegada del próximo gobierno lo mejor posible y mostró predisposición a charlarlo". Sin embargo, aclaró que, "por ahora, tenemos que ver cómo está hoy la provincia y con qué fondos cuenta", y destacó que "hay pocos recursos y muchas necesidades".

Rechazó luego la posibilidad de reabrir paritarias y amplió que ello "tiene que ver con la gestión que viene", cuando en lo que se está trabajando ahora es en que "no se tomen decisiones este mes que afecten o comprometan a la gestión siguiente". Luego, Kicillof adelantó que la semana próxima habrá otra reunión entre ambos equipos económicos y remarcó que "hay buena predisposición para hacerlo".

Fuente: Télam