El Consejo Nacional de la Magistratura renueva sus integrantes y una sanjuanina es candidata a ingresar al nuevo cuerpo representado a los abogados. Claudia Sarmiento va por la agrupación Abogados en Acción, liderada por la letrada Jimena De la Torre. Ambas presentaron sus propuestas este miércoles en las instalaciones del Foro de Abogados de San Juan. Los litigantes quieren una Justicia más independiente del Gobierno de turno. En ese sentido, la sanjuanina disparó una fuerte crítica al Poder Judicial de San Juan.

Sarmiento es abogada y escribana recibida en la Universidad Católica de Cuyo. Actualmente, litiga en la Ciudad de San Juan y en Jáchal. Y coordina Abogados en Acción de San Juan. Anteriormente, trabajó en la Delegación San Juan de la Dirección Nacional de Migraciones.

La letrada forma parte de la Lista 3 junto con Jimena De La Torre (actual consejera), Miguel Piedecasas y Juan Pablo Zanetta como titulares. "Como auxiliar de Justicia, seré parte del Consejo de la Magistratura para velar por la independencia del Poder Judicial, sin importar quién ejerza el Gobierno de turno. Tener un Poder Judicial de calidad depende de la designación de sus integrantes. Es por ello que quiero poner mi grano de arena para que la independencia judicial sea posible", es con la frase que se presenta en los afiches Sarmiento.

Consultada por DIARIO HUARPE sobre si el Poder Judicial de San Juan tiene independencia, Sarmiento respondió: "La realidad es que la Justicia en la provincia tiene todo tipo de influencia del Gobierno de turno. No podemos negar que uno de los integrantes de la Corte fue vicegobernador de la provincia, otro fue el fiscal de Estado y una tercera era la apoderada del Partido Justicialista". Luego agregó: "Esto te demuestra cuál es el interés que hay por la parcialidad o imparcialidad de la Justicia"

La candidata a integrar el Consejo de la Magistratura opinó luego sobre la reforma electoral que hubo en San Juan. Dijo que sin duda "eliminar una ley para poder hacer la reforma del Código Electoral" fue "una mancha para los sanjuaninos" y los que somos abogados y auxiliares de la Justicia "nos dejó un sinsabor enorme". Por eso desde "la Lista 3 queremos terminar con la arremetida contra la Constitución provincial, las normas y las leyes, queremos lograr a que vuela el respeto por los códigos y reglas", cerró.

Abogados en Acción o Lista 3 está alineado a los pensamientos republicanos de Juntos por el Cambio y el PRO. Y se enfrenta a la Lista 2 que integra el kirchnerista Héctor Recalde. En la misma, está como candidato suplente el presidente del Foro de Abogados de San Juan, Marcelo Álvarez. La contienda de abogados por los puestos en el Consejo de la Magistratura es uno de los tantos frentes de batallas que tiene el kirchnerismo con el macrismo, ya que el ente es que elige las ternas de futuros, fiscales, jueces y cortistas federales. El pleito se pone más picante aún con la media sanción que logró el Gobierno de Alberto Fernández en el Congreso de la Nación para aumentar el número de ministros en la Suprema Corte de Justicia.

Sobre ese tema, habló la referente Jimena De La Torre: “Tenemos que tener en cuenta lo que hicimos en el pasado, Cristina como senadora fue una férrea defensora de que en la Corte tenía que haber cinco miembros porque así fue durante 100 años". "Qué pasó ahora, qué cambió de ese momento hasta acá", se preguntó la actual consejera de la Magistratura.

"Me opongo rotundamente a la ampliación, no podemos poner en juego la estabilidad del Poder Judicial. Sin estabilidad jurídica no hay desarrollo económico posible, pensemos en los que quieren invertir en el país o hasta los que se quieren poner un quiosco”, expresó. "Con esta reforma y otras le quieren dejar un mensaje al Poder Judicial", concluyó.