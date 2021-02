La AFIP pone la mira en los alquileres y en San Juan salieron a criticar fuerte

Este jueves un decreto oficializó que los dueños de propiedades que están en alquiler estarán obligados a registrar la propiedad en la AFIP. No se trata de un trámite nuevo, pero sí es un requisito que cambia las reglas del juego y esto, para los empresarios sanjuaninos, puede convertirse en la gota que rebalse el juego en un sector económico que se encuentra, según ellos mismos, “al límite”.

Este fue el análisis que hizo Mauricio Turell, titular de la Cámara de la Construcción e Inmobiliarias de San Juan, en diálogo con DIARIO HUARPE. Según el empresario, el decreto que busca proteger a los inquilinos terminará perjudicándolo tanto en el precio como en la disponibilidad de alquileres.

El empresario explicó que la medida significará “ratificar una obligación que tiene el propietario”. Es que ya era un requisito existente, pero ahora lo que hicieron es asignar como único responsable de inscribir el inmueble en la AFIP al dueño. Esto implicará el pago de un impuesto que, según Turell, irá directamente a impactar en el bolsillo del inquilino, aumentando más lo que debe pagar para concretar el alquiler.

Por otro lado, según el sanjuanino, también se convierte en una obligación más para el propietario de la casa o el departamento que ya se encuentra desmotivado para seguir en el rubro. “Están yendo otra vez contra el que invierte”, criticó Turell.

Para el titular de la cámara significará un agravamiento de un problema que ya impacta fuerte en la provincia: es cada vez más difícil conseguir viviendas en alquiler.

Según explicó, mientras en tiempos normales hay un 10 o 20% más de personas que quieren alquilar que viviendas disponibles, en la actualidad la demanda es un 80% mayor en la provincia. “Antes conseguir un alquiler demoraba una o dos semanas y el inquilino podía elegir la zona y entre diferentes casas. Ahora las búsquedas demoran alrededor de tres meses y los sanjuaninos están agarrando lo que pueden y donde pueden, aunque eso signifique que les queda lejos del trabajo o la casa”, aseguró.

Esto se debe a que muchos dueños de casas o departamentos decidieron poner en venta los inmuebles o directamente prestarlos como depósitos o dejarlos sin alquilar. Para muchos, explicó Turell, ya no es negocio alquilar viviendas y esto se debe según dijo a la nueva Ley de Alquileres.

Pero no es el único factor. Es que los decretos presidenciales que prohibieron desalojos y finalizaciones de contrato incluso si los inquilinos se atrasan en las cuotas también han tenido su efecto en el sector. Para Turell hay una bomba de tiempo activada y con la cuenta regresiva en San Juan que puede volverse muy peligrosa cuando dejen de estar vigentes estas medidas extraordinarias de la pandemia, que por el momento terminarían el 31 de marzo.

“Cuando los dueños puedan finalmente renovar el contrato y tengan a familias que no han podido pagar no les van a querer alquilar otra vez. A su vez, algunos de los que alquilan no van a poder pagar esa deuda que están acumulando y el propietario va a perder, mientras un montón de familias van a salir a buscar alquiler en un mercado que tiene cada vez menos viviendas. Esto se va a convertir en un problema muy importante y no vemos una solución”, aseguró.