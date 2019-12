La afroargentina Luanda se presentara mañana en el Festival Girl Power en el Konex

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La cantante afroargentina Luanda, quien actuará mañana en el marco del Festival Girl Power que se realizará en el Ciudad Cultural Konex, consideró que "el racismo es extremo en todos lados".



Criada en la localidad bonaerense de Maschwitz, Luanda, que le debe su nombre a la capital de Angola, forma parte de la orquesta de funk Blacksolo, el combo Las Mágicas del Sur y este año editó varias canciones que se enmarcan, estilísticamente entre el hip hop, el funk, el rap y el trap, con fuerte acento africano.



Las puertas del Konex, ubicado en Sarmiento 3131, se abrirán a las 15.30 de este sábado para una jornada que animarán desde un principio Melanie Williams, las cordobesas Tranki Punki, Six Sex, HTML, Luanda y Loli Molina.



También actuarán la brasileña Laysa, la mexicana Julieta Venegas y el cierre estará a cargo de la rapera argentina Sara Hebe.



En paralelo estarán Charo López y su stand up, talleres de Twerk por Tati Dume, Astromostra, taller de Autodefensa por Vivi González, Femiferia, collage con Flor Meije, y proyección del documental La Matria.



A partir de la medianoche, la fiesta se trasladará a Uniclub, ubicado en Guardia Vieja 3360, con las DJ's La Coneja China, Nen3ca, Amora Ga y Macha Kiddo, desde Costa Rica.



Luanda charló con Télam sobre la situación de los afrodescendientes en Argentina y su música:



- T: ¿Cómo empezaste con la música? ¿Qué se escuchaba en tu casa?



- L: Mi mamá es música, flautista, y mi papá es percusionista. Nada, la música es moneda corriente desde siempre. Estudié música desde que tengo 5 años. Fue siempre mi única realidad, desde los 5 años que estudio música y siempre fue ese pensamiento. Lo que me llevó a escribir fue más mi realidad como activista, la necesidad de escribir lo que me pasaba.



- T: ¿Qué ritmo fue vehículo o el compañero para musicalizar lo que vos querías decir?



- L: Creo que a mí lo que me gusta y me une, más que nada, es la música afrolatinoamericana, cómo en los distintos contextos se fue desarrollando. Eso, el tambor es lo que me une y lo que me lleva para adelante. El trap me gusta, me encanta. Yo escucho de todo. O sea, mucha música afrobrasilera, samba tradicional, Caetano, cosas modernas como Marcelo D2 y funky de lo más moderno. Yo estudié composición y soy multiinstrumentista. Soy fan de James Brown y lo tengo tatuado literalmente. Un funk bien power y groovero desde la base, ese funky es el centro, de ahí nace el pop y toda la estética moderna.



- T: En esto del trap, ¿te vinculaste con una corriente muy fuerte y medio underground que es la del neoperreo? Tienen una base más power y una actitud más de guerrilla.



- L: A mí me gusta el bien yanqui, bien de barrio como Young Thug. Ese trap me gusta a mí, el neoperreo no tanto. Soy más del trap bien power y del afrobeat también. Y en el mensaje lo que me gusta y me motiva es el antirracismo, soy activista anti racista. Soy afroargentina y eso significa que todos los días me pregunte alguien de dónde soy, que me digan cosas racistas, me toquen el pelo o me hablen en inglés. El activismo me generó eso, ganas de querer escribir y poner en palabras lo que me pasa. Yo soy afroargentina de primera generación, pero hay afroargentines desde antes de que existiera Argentina como concepto. La gente negra está acá desde siempre y desde siempre hay racismo, porque el Estado se encarga y se encargó de invisibilizarnos siempre. Nadie sabe quién era Remedios Del Valle y es la madre de la patria, y era negra y argentina.



- T: Contá la historia.



María Remedios Del Valle, que el 8 de noviembre fue el día de los afroargentines por su muerte, fue una capitana libertadora del Ejército que murió en la pobreza y la indigencia porque no le querían dar nada.



- T: ¿De la Guerra de la Independencia o posterior?



- L: Sí, de esa época. Toda su familia murió en batalla. Además, el 30% del ejército de San Martín era la gente negra. Sí, pero la gente no lo sabe e igual nos preguntan si somos de Brasil o Estados Unidos. Nada, compartir esto también es poner en palabras lo que le pasa a mis compañeres. Nada, que ellos canten mis letras y las rapeen es todo lo que está bien.



- T: Ese racismo, ¿es de capas generacionales o abarca a todos?



- L: El racismo es extremo en todos lados. Todes sufrimos racismo. Obviamente que de distintas formas, porque no es lo mismo en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos o en Chile, pero el racismo es extremo para todes desde siempre, desde hace siglos. Nunca bajó, nunca paró, nosotres sufrimos racismo todo el tiempo, situaciones re agresivas.