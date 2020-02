La Bancaria enfatizó que "la deuda no se puede pagar con el hambre" y respaldó al Presidente

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Asociación Bancaria ratificó hoy su postura respecto de que la deuda con el FMI "no se puede pagar con el hambre del pueblo" y respaldó al presidente Alberto Fernández en las "gestiones" que está llevando adelante con ese organismo para renegociar los términos del compromiso.



El secretario de Prensa del gremio, Eduardo Berrozpe, hizo énfasis, en declaraciones a Télam, en la "corresponsabilidad del FMI y los acreedores inversionistas" en la situación de Argentina, al advertir que "saben, como banqueros, que no deben prestarle a aquel que no está en condiciones de responder por sus deudas".



"Mucho menos, según el estatuto del FMI, se puede financiar la fuga de capitales, está expresamente prohibido", enfatizó el vocero del sindicato que conduce Sergio Palazzo.



Durante la movilización que organizaciones sociales y gremios realizaron hoy al Congreso para respaldar al Gobierno en la renegociación con el FMI, Berrozpe sostuvo que "la deuda no se puede pagar con el hambre del pueblo, los ancianos, los niños y los trabajadores".



"Acompañamos y respaldamos las gestiones que en este momento hace Alberto Fernández, y advertimos que no se puede ahogar la economía de los argentinos y a las familias argentinas, porque, si no, no habrá pago posible", concluyó.