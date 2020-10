La canción que salió de una casualidad

Antes de que la Plaza del Bicentenario se extendiera con su fuente y veredas, ese lugar estaba ocupado por un parque verde con juegos. Al lado, la ex Estación San Martín y el Museo de la Memoria Urbana conformaban un polo cultural independiente.

Allí, Ale Francavilla, el músico que superó un pico de estrés gracias a la música, se encontró una hoja de papel con una frase escrita: “Hay un borde que se expande, cuando dejás ropa en mi casa”.

“Tenía esa frase en mi cabeza y le puse sonido. Empecé a jugar con la guitarra, le puse una melodía, sentía que estaba jugando porque la letra me hablaba”, comenta.

Esto sucedió en el período previo al brote que Ale le contó a DIARIO HUARPE. El poema dice: “Hay un loco que amenaza con tirarse, los vecinos se preocupan por sus plantas”. Ale cuenta que un vértigo le recorrió.

“Por un momento me paré y me quedé mirando el edificio que está en la España y Libertador, la gente caminaba sin pararse y me pregunté cómo iban a reaccionar si algo así pasaba. Son esas ideas que te asustan por el hecho de que pasen por tu cabeza”, dice mientras se escucha de fondo a su hijo jugando en los juegos de la plaza del barrio.

Ale tiene la melodía y agrega un personaje, “la loca”. Con su guitarra recorrió los bares sanjuaninos tocando, alguien la escuchó y llegó a su autor. Ese papel del principio era parte de un poema de Daniel Zalazar, poeta sanjuanino. El músico coordinó y se reunió con el poeta. “Así tenía que sonar”, cuenta que le dijo Daniel en esa reunión.

Ha pasado tiempo: Alejandro fue papá, tuvo el brote, estuvo internado y salió de alta. Ahora retoma uno de sus fantasmas, el loco, hizo una sesión de fotos y filmó un clip.

“Es muy loco volver a un lugar del que siempre me quise escapar”, cuenta. Al momento lega un mensaje por WhatsApp y se ve al cantautor con unas ojeras maquilladas.

“Un loco amenaza” pasó por estudio, fue grabado, masterizado y desde este viernes ya puede escucharse en todas las plataformas digitales. Este tema está producido por Matuasto Sello, Mario Bazán es el diseñador de cover, Jony Combo y Duende Braider fueron los encargados del maquillaje, Daniel Toret como productor general y Daniel Giménez acompañó en batería.