La carne subió entre un 20% a 30% en lo que va de noviembre: el kilo de blanda ya roza los $1.000

Este año el aumento de la carne vacuna llegó más temprano de lo habitual. Si bien tradicionalmente se da en el mes de diciembre, referentes del sector explicaron a DIARIO HUARPE que en lo que va de noviembre los diferentes cortes experimentaron un incremento que ronda entre el 20% al 30%. Aseguran que esto se debe principalmente al freno a las exportaciones que propuso el Gobierno nacional. Indicaron que esta suba está lejos de ser la última del 2021.

“Todos los días estamos teniendo aumentos que van entre $30 a $40 por cada corte”, relató Eric Flores, abastecedor de carne. El experto precisó que estas suban se trasladan directamente al cliente, aunque en muchos casos en las carnicerías tratan de tener un margen para que el impacto no sea tan brusco.

“El precio que está en heladeras no es el real. Los carniceros trabajan para abastecer a los clientes y no porque les deja una gran ganancia”, sentenció Flores.

El kilo de blanda especial para milanesas que rondaba en San Juan entre $760 a $780 pasó en esta última semana a valer entre $930 a $960. Por su parte, la molida especial también tuvo un aumento y pasó de $700 a $810, aunque no descartan que en las próximas horas roce los $900. El abastecedor indicó que esto está atado directamente con el aumento de las provisiones que cada dos días suben entre $50 a $60 pesos.

Cristian, carnicero de un barrio capitalino, explicó que la gente mutó en su comportamiento a la hora de hacer las compras. La mayoría siguió consumiendo los cortes, aunque disminuyó la cantidad. “La gente sigue eligiendo la calidad más allá del precio, aunque en proporciones menores”, contó el vendedor. En ese punto, señaló que prefieren llevar cuatro bifes o un puñado de molida como para que les alcance para milanesas o albóndigas.

Por el momento en el sector no notaron un cambio abrupto en la elección de otros tipos de carne como el pollo o cerdo. Si bien mencionaron que creció un poco más el expendio de este último, también notaron un leve incremento en el precio que en este caso es en término numérico y ronda entre $30 a $40.

Reconocen que los precios aumentan diariamente en la provincia. Foto: SergIo Leiva / DIARIO HUARPE.

Omar Zamorano, integrante de la Cámara de Ganaderos de San Juan, reconoció el aumento que sufrió la carne vacuna. Precisó que la media res por kilo subió entre $60 a $70 pesos en estos días, aunque no lo ató directamente al resultado de las urnas luego de las Generales, sino más bien al impacto que generó la política de cepo a las exportaciones que aplicó el gobierno de Alberto Fernández.

“Acá hubo un problema que fue el cepo a la exportación. Todas las previsiones apuntaban a esto. Era previsible”. El experto dijo que el costo de la carne sale del juego entre la oferta y demanda que el mismo mercado propone. Sin embargo, al limitar la oferta, la demanda siguió aumentando y presionando los valores.

Zamorano sostuvo que esto era de esperar teniendo en cuenta que a mediados de septiembre el precio del ternero tendió a subir. A eso se le acopló la cotización de la invernada o recría, lo que aceleró que el novillo gordo – el que llega a las carnicerías – sufriera el impacto.

Los carniceros no se animan a remarcar las pizarras. Foto: SergIo Leiva / DIARIO HUARPE.

Preocupado por lo que está sucediendo con este nuevo desfasaje, el Gobierno nacional trabaja en un plan para contener los precios. Una medida que ya aplicó a laboratorios y supermercados fue el congelamiento. Sin embargo, productores sanjuaninos no la ven viable. Zamorano manifestó que políticamente es posible que se lleve adelante ahora en cuanto a lo productivo es casi imposible porque el ganadero no tiene margen para este movimiento.

“Es una medida cortoplacista para que no explote todo antes de las fiestas”, aseguró. “El productor no es una ONG, tiene que tener rentabilidad. Si no tiene a dónde venderlo y encima te ponen el precio, no vamos a producir. Cuando deje de hacerse esto, explotará por algún lado y el que quiera se quedará a ponerle un nuevo precio”, estimó.