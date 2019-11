Eugenia “la China” Suárez confirmó su separación de Benjamín Vicuña. La actriz se encuentra con sus hijas Rufina y Magnolia en Estados Unidos y se refirió por primera vez a los rumores de ruptura con el actor chileno.

“Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos, tenemos mucho amor y una familia linda, ensamblada hermosa”, confirmó la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza en diálogo con LAM.

“Nuestros hijos se aman y tenemos a Magnolia también, estamos separados, pero nos tenemos mucho amor así que no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Fueron muchos años y cosas que quedan en la intimidad, yo nunca conté muchas intimidades y Benja tampoco. Hay mucho amor y cuando hay amor todo es posible, solo hay que sentarse a hablar y barajar”, dijo, abriendo la puerta a una futura reconciliación.

MIRÁ TAMBIÉN El emotivo pedido de Pampita a su hija Blanca antes de casarse

Eugenia aseguró que fue todo “en paz, hablado y sin conflictos" y dijo que aunque no le gusta hablar del tema, entiende su profesión y está acostumbrada a tener que contar cuestiones personales. Sobre la actriz española que elogió a Vicuña, agregó: “Lo hablé con él. Ella no sabía que en Argentina se habla mucho de Benjamín y de mí”.

Por otro lado, se encargó de aclarar que “no hubo terceros en discordia” y que la relación fue “hermosa, de respeto y cariño”: “Lo adoro, es un padrazo y hay muchas cosas que tenemos que hablar. Me cuesta demostrar cuando estoy mal, siempre soy la que puede con todo y cuando tenés hijos no te queda otra que estar bien, pero fue todo muy hablado y fuimos muy maduros".

La decisión, según explicó, fue de mutuo acuerdo: “Los dos hablamos, dijimos ‘¿qué está pasando? ¿qué hacemos con esto?’, él tiene carácter, pero también es más grande y vivió muchas cosas y tiene más templanza. Él me enseñó a estar en familia, éramos Rufina y yo, y de golpe pasamos a ser un montón, los hijos de él la aman a Rufi y Rufi a ellos. Hay que aprender a convivir, a ceder y a pactar muchas cosas y aprender el amor a los hijos ajenos, que me han hecho crecer mucho”.

https://www.diariohuarpe.com/nota/china-suarez-y-benjamin-vicuna-las-causas-de-la-crisis-que-atraviesan-2019111910270

Sobre el futuro, dijo que prefiere no pensar y que quiere ir “paso a paso”: “Vengo de vacaciones con mis hijas, lo merecíamos. Fue un año de mucho trabajo y si bien lo disfruté, también hay cosas que me perdía, como un acto de Rufi porque ella está más grande y tiene más responsabilidades o tareas del colegio que me perdía o me olvidaba de hacer”.

“Ahora, hay que volver a Buenos Aires y ver cómo sigue la vida", cerró y dijo que siempre apoyó el ritmo laboral de su ex: “Benja trabaja mucho y si tiene la posibilidad de hacer cosas en muchos países está perfecto. También tiene muchos hijos que mantener”.

La pareja se conoció en el 2015 cuando ambos protagonizaron El hilo rojo. En ese entonces, él estaba recién separado de Pampita (según él, aunque la jurado del Bailando por esos días aseguraba que aún estaban juntos). Fue por esos días que Ardohain irrumpió en el rodaje, entró al motorhome y encontró “lo peor que una mujer puede encontrar”, según sus palabras.

En ese entonces la recién casada aseguró que vio a su ex y a la actriz teniendo relaciones. Días más tarde Suárez aseguró que ella estaba charlando con su colega mientras comía una palta y la modelo ingresó y la agredió.

Recién en mayo del año siguiente, coincidiendo con el estreno del mencionado filme, los actores confirmaron su noviazgo. Se afianzaron cada vez más y en febrero del 2018 se convirtieron en papás de Magnolia.

FUENTE: Infobae