La Comisión Provincial por la Memoria rechazó la represión en Chile

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó hoy su "preocupación" por la decisión del gobierno de Chile, que preside Sebastián Piñera, de "militarizar el territorio y reprimir las multitudinarias movilizaciones que expresan el descontento social".



En un comunicado, la organización expresó su solidaridad con el pueblo chileno "que viene reclamando más derechos e igualdad, y con los organismos de derechos humanos trasandinos que están denunciando la violencia estatal, la criminalización de la protesta y la suspensión de las libertades constitucionales".



Desde la entidad precisaron que el aumento del boleto del metro "fue sólo el detonante de un descontento social que venía creciendo en la sociedad chilena" y aseguró que "las manifestaciones sociales de los últimos días son la expresión de los reclamos por una sociedad más justa e igualitaria".



"Las movilizaciones incluían una serie de reclamos que iban desde la crisis del sistema de salud y educación hasta las altas tarifas energéticas y la privatización del acceso a bienes básicos para la vida, como el agua", describieron y apuntaron que "frente a esta situación de desigualdad que choca con la falta de respuesta del Estado, los pueblos salen a la calle para reclamar por sus derechos".



La Comisión lamentó "que la respuesta del gobierno chileno a las multitudinarias movilizaciones populares haya sido la violencia" y consideró que "la declaración del Estado de emergencia con la presencia de los militares en las calles, la represión y el toque de queda fueron coronados por una declaración del presidente Sebastián Piñera en la que criminalizó la protesta social".



"En Chile no hay ninguna guerra, hay un pueblo en la calle reclamando por sus derechos, por igualdad y por condiciones más dignas de vida", consideraron.



Agregaron que "ya hubo al menos once muertos, alrededor de 60 heridos y más de mil detenidos" y que "la violencia del Estado no resuelve los problemas sociales ni los reclamos populares".