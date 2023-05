La condición que puso el legendario Jon Jones para no retirarse de las MMA

En las últimas horas, Jon Jones confirmó que le queda poco tiempo en UFC, entristeciendo a los fanáticos. El mítico y legendario peleador estadounidense de MMA no se guardó nada en diálogo con la prensa. De esa forma, puso una condición para no retirarse tras su próxima batalla. En una entrevista con Fox Sports Australia, dejó en claro que el próximo cruce con Stipe Miocic, en defensa del título de Peso Pesado, puede ser el último. No obstante, hay una sola cuestión que podría hacerlo quedarse unos meses más.

"En este momento, mi objetivo es tener una gran pelea más contra Stipe Miocic, el Madison Square Garden y luego colgarlo desde allí. Creo que la pelea de Stipe será suficiente para mí. Siento que realmente no tengo mucho que demostrar después de vencer a Stipe Miocic. He estado en el juego mucho tiempo y en los años de luchador, soy un tipo viejo", fue lo que comenzó diciendo Jones.

A su vez, Jon también reconoció lo siguiente: "He estado entrenando durante mucho tiempo, he estado en el juego durante mucho tiempo y tuve algunas lesiones pequeñas, solo quiero estar cerca. Estar presente para mi familia, estar presente para mis hijos. Quiero poder jugar con mis hijos, tener una buena cabeza sobre mis hombros y articulaciones que funcionen".

Jon Jones, contundente sobre su futuro

"Así que puedo ver que llegará a su fin muy pronto, y estoy feliz con eso. Estoy muy orgulloso de mi carrera. Creo que una pelea de Francis Ngannou valdría la pena entretener, no retirarse. Creo que una pelea de Francis vendría con algunos ingresos serios y eso haría que valiera la pena. Francis es un ex campeón, es bastante popular aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. Traería mucho dinero y por eso estaría dispuesto a volver. Todo el mundo habla de Sergei, y Sergei es un gran desafío, pero nadie sabe quién es", sostuvo.

Para cerrar, el campeón de UFC, Jon Jones, dijo: "En el gran esquema de las cosas, nadie sabe quién es. Creo que Luke Thomas lo dijo mejor diciendo: 'Alto riesgo, muy baja recompensa', donde puedes pelear contra un tipo como Francis Ngannou y hacer que todo el mundo hable. Valdría la pena el riesgo, vale la pena el dinero, todo. Entonces, ¿quién sabe? Tal vez el UFC venga con los números correctos y podamos hacer que esto de Sergei suceda. Pero a partir de ahora, obtuve todos los elogios, nada realmente que probar. Creo que una (pelea) de Francis me emocionaría mucho para seguir adelante".