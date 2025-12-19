La confesión de Chano sobre Tamy, su novia: "Dios la puso para salvarme"

En una charla profunda en el programa “Otro día perdido”, el líder de Tan Biónica, Chano Charpentier, se sinceró con Mario Pergolini sobre la relación de bajo perfil que mantiene hace más de tres años.

El músico describió este vínculo como una intervención divina: “Es una persona que me hace muy feliz, que salvó mi vida en una situación que no vale la pena contar, pero salvó mi vida”, aseguró, añadiendo que “yo siento que Dios me la puso ahí”. A diferencia de sus romances anteriores, esta unión con Tamy representa una etapa de madurez emocional alejada de los impulsos de la juventud.

Publicidad

Al respecto, el cantante explicó que “no me ha pasado más eso del amor adolescente, de las mariposas”, y detalló el proceso de construcción de su afecto: “Ahora fui construyendo un amor con esta persona que se llama Tamy. Al principio sentí como que el destino me la puso, no es que me enamoré perdidamente y dije ‘esta es la mujer de mi vida’. Sentí que alguien la puso ahí y empecé a conocerla, a quererla y darme cuenta de la mujer increíble que es y que es el amor de mi vida”.

A pesar de la solidez del vínculo, la pareja opta por la discreción absoluta y no planea pasar por el altar. “No somos muy de ese estilo de formalizar algo así”, aclaró Chano sobre el casamiento. Respecto al misterio que rodea la identidad de su compañera, el artista confesó que “nadie le conoce la cara”. Tras haber transitado relaciones mediáticas y la exposición en redes, concluyó que con ella el enfoque es distinto: “Aprendí con los años, tuve parejas mediáticas y todas esas cosas de las redes. Con ella no pasa nada de eso, no quiere tener protagonismo de nada”.