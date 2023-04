La contundente decisión de Joana Sanz tras separarse de Dani Alves

Luego de la denuncia en contra de Dani Alves por supuesta violación, Joana Sanz se separó del brasileño. En las últimas horas, dieron a conocer la decisión que la modelo tomó. Después de tantas cuestiones que se han mencionado en estas semanas, la mujer en cuestión apartará su nombre de las redes sociales. Con un extenso y contundente mensaje, se despidió momentáneamente de las mismas.

Siendo de esa manera, la modelo tomó la decisión de separarse de las malas vibras, luego de sentir un brutal acoso de la prensa: "Dado el acoso mediático al que estoy sometida, he decidido dejar de utilizar mis redes sociales", fue lo que comenzó diciendo Sanz a través de su cuenta personal de Instagram. Como era de esperarse, estas nuevas declaraciones hicieron mucho ruido en las redes sociales.

Publicidad

"No sé si con esto sea suficiente para que los medios de comunicación dejen de esperarme en aeropuertos, fuera de mi casa u hoteles, a la salida de restaurantes, en medio de mi trabajo o abordar a mis seres queridos. Ojalá que todo esto cese porque está afectando a mi salud mental y a mi vida social. No soy una persona que viva de exponerse públicamente porque me causa ansiedad y pues no es para mí", destacó Joana.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Para sentenciar, la expareja de Dani Alves resaltó: "Gracias a Dios mi trabajo lo puedo realizar lejos de los focos mediáticos. Gracias a todas las personas que me han apoyado con mensajes preciosos de ánimo y que incluso me han abrazado por la calle sin conocerme. No sé si volveré por aquí, es tiempo de desconexión". Sin dudas, la situación del brasileño atrapa la atención de todos desde hace semanas.

Más datos de Joana Sanz y Dani Alves

Tiempo atrás, en una entrevista telefónica con la periodista Leticia Requejo, la reportera expresó: "Lo que ella me transmite es que, pese a tener la decisión tomada de separarse, no quiere dejarlo solo como persona. Noté a una mujer muy sincera, que lo está pasando muy mal y que quiere empezar a vivir". A eso se le suman los dichos del columnista Carlos Aquiles, quien dictó: "Ha ido a hablar de dinero y a hablar del desenlace de lo que ya es una muerte matrimonial. Han hablado de dinero y Joana le ha ido a explicarle cuál es su situación y lo que ella pretende como consecuencia del final de su relación".