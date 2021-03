La Corte fue tajante con los jueces: “Si no están conformes con la actividad, que renuncien”

El sistema acusatorio vino a revolucionar las estructuras dentro de la Justicia sanjuanina. El cambio no tan solo se produjo en la inmediatez de la investigación y resolución de causas, sino porque algunos jueces se mostraron un tanto reticentes al novedoso esquema de trabajo. De acuerdo a fuentes calificadas, la polémica se originó por la conformación de los turnos semanales porque aseguran que están sobrecargados de tareas. El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, fue tajante con esos magistrados y los invitó a renunciar en el supuesto de que no estén a gusto.

El flamante presidente del Máximo Tribunal dejó en claro que el trabajo que desarrollan los magistrados que conforman el Colegio de Jueces está regulado por el Código Procesal Penal de la provincia. Con esa afirmación apartó a la Corte del medio del asunto.

Olivares Yapur explicó que los turnos de los jueces de garantía son semanales. Durante el plazo de una semana hay un solo juez que recibe los casos que se presentan durante esos siete días para que en los subsiguientes se limite a tomar las audiencias respectivas. En este punto marcó una diferencia con el modelo mixto o inquisitivo debido a que los cuatro jueces que quedaron en ese esquema penal cumplen guardias cada quince días, es decir, tienen periodos más largos de trabajo.

“Hay una cadena que hace que los jueces del Colegio tengan trabajo. El sistema no está pensando para que solamente trabajen siete días cada ocho semanas. No existe en el mundo. Acá es un trabajo de todo los días”, argumentó el letrado.

El presidente comentó que cuando los jueces tienen algún problema en particular deben remitirse ante la Corte de Justicia mediante un escrito. Sin embargo, y más allá de esta queja que resuena en los pasillos de Tribunales, Olivares Yapur reconoció que hasta el momento ningún juez pidió una audiencia con él.

Del mismo modo, el cortista ventiló que esta semana recibirá a los jueces que conforman el Sistema Especial de Flagrancia. Estos magistrados acordaron una reunión con la presidencia, pero no adelantaron la temática en la que girará el encuentro.

Olivares reconoció que él está abierto a recibir jueces porque entiende que el diálogo debe ser “normal, natural y necesario”. Insistió en que si los magistrados tienen algún reclamo puntual deben canalizarlo por escrito y el pedido ingresará por la mesa de entrada.

El presidente volvió a la comparación entre los funcionarios de ambos modelos penales y dijo que los del acusatorio tienen “mucha menos actividad” que los jueces que quedaron en el mixto. Esto lo asoció a que la investigación de los hechos está en cabeza de los fiscales y no como pasa en el inquisitivo donde el juez investiga, fija audiencias y juzga al mismo tiempo.

Olivares Yapur contó que, de acuerdo a la ley, los jueces deben asistir a las audiencias que fija el código. Algunas son las de anticipo de prueba, formalización y control de detención de los involucrados. “Son todas audiencias que no demoran más de 20 minutos. Si la formalización es abreviada dura media hora. Todo el procedimiento es oral, no hay casi nada escrito”, aseguró.

El presidente dijo que esta situación le llama la atención porque estuvo en pleno contacto con los jueces durante los meses de enero y febrero en cuanto a la preparación y capacitación. Relató que al otro día de la puesta en marcha del sistema acusatorio (26 de febrero) tuvieron más de 20 audiencias.

“Si yo soy juez y no me banco que me pongan seis audiencias por día lo que tengo que hacer es renunciar e irme. En el Poder Judicial no hay lugar para nadie que no esté a la altura de las circunstancias y de la ley”, apuntó. Para concluir, el cortista dijo que es mejor que renuncien a tiempo a que lo hagan por medio de un jury.