La Corte Suprema falló sobre un pedido de La Pampa por El Tambolar y pidió información a San Juan

El conflicto San Juan - La Pampa por la obra del Dique El Tambolar sumó un nuevo capítulo, ya que este sábado se conoció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, atendiendo al reclamo de la provincia pampeana elevó un pedido de información al Gobierno sanjuanino sobre detalles de la construcción de la represa.

El gobierno de la provincia de La Pampa había presentado una medida de amparo para tratar de frenar la obra del dique ya que en su entender, las obras de diques realizadas sobre el Río San Juan son perjudiciales para el caudal que les llega.Anteriormente habían hecho presentaciones para detener las obras de los diques Ullum, Cuesta del Viento, Caracoles y Punta Negra, pero dichos pedidos quedaron sin efecto.

Ahora la Corte Suprema pidió a San Juan información (en el plazo de 30 días) que respalde "con documentación pertinente, todas las actuaciones administrativas relativas a la ejecución de la obra “El Tambolar”, en particular en toda actuación vinculada con los distintos aspectos ambientales del emprendimiento".

En el pedido se deberá hacer inclusión "de todas las actuaciones relativas a los aspectos vinculados con los instrumentos de gestión ambiental que tuviesen relación con la Cuenca del Río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó-Colorado. En particular, deberá informar sobre instancias de participación pública vinculadas con el proyecto, acompañando en su caso la documentación relacionada a dicho tópico".

Ante esto, el Fiscal de Estado de San Juan, el doctor Jorge Alvo, habló con DIARIO HUARPE y dijo que la Corte, previo a oficiar su competencia a cualquier otra resolución, a pedido información a la provincia de San Juan sobre el cumplimiento general de la ley de Ambiente. "Se ha fijado un plazo de 30 días para que se acompañe toda documentación, lo cual se va realizar por parte de la provincia y luego (la Corte) se expedirá en el sentido de si hace lugar al amparo, se lo rechaza, le hace o no lugar a la cautelar, o lo rechazan en todo sentido".

Los organismos que deberán presentar la información requerida son el EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado) y la Secretaría de Ambiente del Gobierno de San Juan.

"Esta es una obra enteramente provincial, no ha sido financiada por la Nación sino solo una parte que tenemos que devolver, y que el EPSE acompañará con toda esa información. En tanto que la Secretaria de Ambiente lo hará con el Cumplimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental, la Declaración de Impacto Ambiental, la participación ciudadana que se le dio al pueblo de Calingasta, es decir, todos los requisitos que establece la ley general de ambiente", detalló Alvo.

Respecto de si con esto la obra de El Tambolar se verá afectada en estos 30 días, el fiscal de Estado aseguró que no, ya que no hay ninguna resolución sobre la cuestión de fondo aún.

Por otra parte, el fiscal afirmó que aún no conocen el contenido del amparo presentado por La Pampa ya que "todavía no nos han dado participación en ese aspecto" y agregó que "hoy la Corte no sabe absolutamente nada más que lo que le dice la provincia de La Pampa".

El antecedente mendocino con el Atuel

El fiscal de Estado sanjuanino también habló de lo ocurrido el año pasado con el fallo de la Corte Suprema sobre el conflicto Mendoza - La Pampa por el río Atuel, un cuestión interjuridisccional que terminó en favor del gobierno pampeano y que aún se debe resolver si involucra al Rïo San Juan. ya que desde aquella provincia afirman que el afluente sanjuanino alimenta la cuenca de El Salado.

"El caudal no ingresa a la cuenca del El Salado. Ahí hay una equivocación que es lo que hace resolver a La Pampa en ese sentido, porque ellos consideran que el río San Juan participa de esa cuenca y nosotros decimos absolutamente que no", finalizó diciendo el fiscal.

En La Pampa se celebró

Luego de conocerse el fallo para el requerimiento de información, desde el Gobierno de La Pampa, en la persona del gobernador Sergio Ziliotto, celebraron la decisión de la Corte Suprema. El mandatario pampeano hizo un posteo en su red social Facebook y expresó: "Seguimos defendiendo nuestra soberanía hídrica".

Por su parte, según publicó el Diario de La Pampa, el exgobernador Carlos Verna , quien fuera propulsor del reclamo contra San Juan, expresó que "este reconocimiento no hace otra cosa que ratificar que la lucha iniciada para el reconocimiento de derechos cercenados y el desarrollo postergado de algunas zonas de nuestra provincia no podía esperar más".

El escrito de la Corte

La Corte Suprema falló sobre un pedido de La Pampa por El Tambolar y pidió información a San Juan by Diario Huarpe on Scribd