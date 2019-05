La creatividad materna en el desfile patrio

Cientos de niños vestidos con trajes que se usaron en la época del 25 de Mayo de 1810 desfilaron por las calles de Santa Lucía al ritmo de los aplausos de una gran cantidad de espectadores. Detrás de ellos venían sus mamás disfrazadas de vendedoras ambulantes, mazamorreras y veleras principalmente. Todas estaban orgullosas por comenzar a aportarles conocimientos desde pequeños y que ellos se interesaran en lo ocurrido en esa fecha cuando se conformó el primer gobierno criollo en el Cabildo de Buenos Aires.

Es que, al ver a sus madres así, los niños, que tienen desde 3 a 5 años, comenzaban a preguntar el por qué lo estaban haciendo y de esta forma tanto sus progenitores como las docentes a cargo podían enseñarles sobre la temática.

“Es la primera vez que desfila mi nietito, venía llorando así que pasé de la manito con él”, contó. No es la primera vez que luce ropa de esa época ya que antes también lo hizo con un “nieto del corazón”.

“Todos los años tendríamos que hacer esto, disfrazarnos todos para la fecha para que los chicos amen la Patria”, sostuvo emocionada.

Desde el jardín Ositos Cariñosos, Valeria Puigserver, se disfrazó de mazamorrera para acompañar a su pequeño de 3 años que, a pesar de no entender mucho, le pareció todo muy “divertido”. Además, “me empezó a preguntar por qué me pintaba, por qué me vestía así y más o menos trataba de explicarle”, relató.