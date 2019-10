La emisión de las empresas de la región ascendió a US$ 9.800 millones en el tercer trimestre

El volumen de las emisiones corporativas de alto rendimiento en América Latina ascendió a US$ 9.800 millones en el tercer trimestre de este año, tras caer en 2018 a su nivel más bajo desde 2011, según un informe de la calificadora Moody's.



El trabajo relevó que de las 13 bajas de calificación durante el trimestre, 11 correspondieron a empresas argentinas cuyas calificaciones fueron rebajadas tras la baja de la calificación de bonos del gobierno de Argentina a Caa2 desde B2 realizada en agosto.



En tanto, 73% de las empresas latinoamericanas de alto rendimiento tenían una perspectiva estable al final del trimestre.



El repunte de las emisiones ha sido impulsado por la gestión de pasivos de las empresas y la reducción de las tasas de interés, explicó Moody's en su informe trimestral sobre emisiones de alto rendimiento de América Latina.



El trabajo también prevé que los mercados de bonos de alto rendimiento en América Latina absorberán vencimientos por tan sólo US$ 3.000 millones hasta fines de 2020, por lo que se anticipa una desaceleración de la toma de deuda.



De esta manera, las emisiones de los países de la región siguieron recuperando el ritmo en el tercer trimestre luego de caer el año pasado a su nivel más bajo desde 2011, señala Moody's Investors Service.



En el período analizado, seis emisores vendieron US$ 9.800 millones de deuda durante el trimestre, una cifra superior a los US$ 8.100 millones de deuda vendidos por ocho emisores en el segundo trimestre.



"El repunte de las emisiones de este año ha sido impulsado por la gestión de pasivos de las empresas y la reducción de las tasas de interés, aunque las bajas necesidades de refinanciamiento de las empresas en los próximos 12 meses pueden desacelerar el ritmo", afirma Martina Gallardo Barreyo, vicepresidente de Moody's.



En ese sentido, aclaró la analista que "la incertidumbre política y problemas puntuales en Argentina y Ecuador limitarán la capacidad de las empresas de esos países para acceder a los mercados internacionales hasta tanto estos se disipen".