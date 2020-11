La energía eléctrica no llega con potencia, la electrobomba no funciona y los vecinos de Mogna siguen sin agua

Pese a que Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) instaló la electrobomba nueva para recomponer el servicio de agua (no apta para el consumo humano) mientras se elabora el proyecto integral que solucionará definitivamente el problema en la zona, los habitantes de Mogna siguen sin agua porque el artefacto no anda por falta de potencia eléctrica

“Con el tema agua estamos igual que al principio, sin una gota que salga por las canillas, aunque con la única diferencia que estamos esperanzados por el anuncio que el presidente de OSSE hizo a través del DIARIO HUARPE de la solución definitiva”, dijo Patricio Salinas, productor de Mogna.

Antecedente

Cabe recordar que el problema del agua en Mogna se repite desde hace años y más en estas épocas cuando las temperaturas empiezan a aumentar. Este año, la situación se presentó el 21 de septiembre y desde esa fecha los casi 300 pobladores dejaron de tener el servicio de red porque la electrobomba se quemó y la unión vecinal (que tiene a cargo el servicio) no poseía los fondos para afrontar el problema.



Al tomar conocimiento de la situación, OSSE cambió la electrobomba que la unión vecinal no podía costear y anunció que comenzará a trabajar en un proyecto integral para llevar la solución definitiva a la zona. Pero la electrobomba nunca pudo funcionar porque al final se determinó que la potencia eléctrica que llega a la zona no es la óptima.

Ante este marco, Salinas contó que este viernes los vecinos de Mogna presentarán un escrito en Energía San Juan y el Ente Regulador de la Electricidad (EPRE) para que se optimice el servicio en la zona.

“Se han hecho las mediciones correspondientes con los tester donde está la perforación y en cada uno de los domicilios, y el voltaje de la energía eléctrica no llega a los 220 watts”, dijo Salinas.

En la nota se pedirá que se aseguren los voltajes necesarios para que no sólo la electrobomba funcione, sino también para que cada domicilio goce de un buen servicio.

Donación de agua

Por otro lado, los vecinos de Mogna contaron que con las donaciones de agua envasada recibidas por los sanjuaninos llegarían a satisfacer el consumo hasta el día 21 de noviembre. No obstante, en diferentes departamentos se está recolectando agua envasada para una nueva donación que se realizará el sábado 14 de noviembre.

En ese viaje también se llevará mercadería para cada una de las familias de la localidad jachallera. Todo los que quieran colaborar se pueden comunicar al 264-5-579381.