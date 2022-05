La esperó en la entrada de su casa, la forzó a ingresar y la abusó sexualmente: no irá a prisión

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Este medio se reserva la identidad del abusador para proteger el nombre de la victima. Si sos víctima de violencia de género comunicate al 911 o al 144.

La Justicia sanjuanina condenó a un hombre a un año y ocho meses de prisión en suspenso por haber abusado sexualmente a su expareja a la salida de un boliche y, debido a que se trata de una condena condicional, no irá a prisión. Asimismo, el abusador no podrá acercarse a no menos de 200 metros de la víctima.

El hecho por el que el hombre fue condenado ocurrió el sábado 24 de octubre del 2021, cuando comenzó a acosar a la víctima. La mujer se encontraba en un reconocido boliche cuando recibió mensajes de su expareja, a través de Whatsapp, preguntándole donde estaba y pidiéndole que se juntaran después de la fiesta.

La chica no le dio demasiada importancia y, después de eso, se retiró de ese local bailable y se trasladó a otro lugar. Finalmente, terminó en la casa de un amigo, que la llevó a su vivienda.

Cuando ella llegó a su casa, el abusador la estaba esperando y a la fuerza la hizo ingresar a la vivienda. Allí, la forzó y la abusó sexualmente. La mujer le pedía llorando que se retirara, mientras el ahora condenado le decía que “era el amor de su vida y que la amaba”.

Cuando zafó de esa situación, la víctima se dirigió a la comisaría más cercana y lo denunció. Luego de seis meses de esa noche, la Justicia resolvió condenarlo a un año y ocho meses de prisión condicional por abuso sexual simple en calidad de autor.

Por este motivo, no irá preso y tiene prohibido acercarse a su expareja a menos de 200 metros. Además, no podrá hacer actor “turbatorios” que condicionen la vida cotidiana de la chica, tanto en persona como a través de redes sociales.